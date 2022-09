(Alle foto: Arne Dag Myking)

Det var fine løpsforhold da Åsane Løpskarusell hadde høstsesongens andre løp, som vanlig med start og mål ved IKEA-bygget i Åsane. Det var lite vind, og det gjorde heller ikke noe at det var blitt litt kaldere enn det har vært hittil denne måneden.

Denne gangen fikk vi også en kamp om pallplassene på 10 kilometeren, det er ikke alltid det skjer. Som oftest fordeles løperne jevnt utover i løpet, men denne gangen passerte de tre beste kvinnene ganske likt på tidtakingen halvveis. Dermed ble det en kamp mellom disse tre innover mot mål, der det skilte klarere mellom dem. Det ble her Hildegunn Baravelli som klarte å dra seg inn foran Tonje Fløystad og Christine Bergvatn.

Like spennende ble det ikke for mennene på 10 kilometer, her hadde Seming Erstad rett og slett det høyeste tempoet fra start til mål.

På kvinnenes 5 kilometer ledet Anette Alvær hele løpet, og økte jevnt avstanden til Anette Brurås. Camilla Opedal klokket i mål minuttet bak henne igjen etter at hun hadde hentet inn Hongyan Lu på den siste delen av løpet.

Og for mennene ble det unge Christian Magnus Lothe Hitland som tok 5-km-seieren foran Helge Simmenes og Bjørn Harald Bongom.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 448 Hildegunn Baravelli ULSET K45-49 48:11 2 701 Tonje Fløystad Ebats K55-59 48:43 3 703 Christine Bergvatn FØRDE K40-44 49:04 4 518 Anke. Seldal TERTNES K50-54 49:47 5 482 Tone Årdal ULSET K50-54 49:52 6 502 Desirée Hernebäck FLAKTVEIT K40-44 53:45



Seming Erstad hadde rett og slett det høyeste tempoet fra start til mål. Han vant 10 km klart.

Resultat menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1074 Seming Erstad BFG Bergen Løpeklubb M40-44 37:58 2 1073 Pa Aas Vadmyra Elektro M50-54 42:18 3 460 Jan-Erik Erichsen FLAKTVEIT M40-44 45:38 4 702 Bjarte Onar Birkeland ABB M55-59 46:15 5 1072 Mats Lervåg Bergen Badmintonklubb M35-39 46:20 6 471 Idar Birkeland ALVERSUND M50-54 47:06 7 609 Steinar Trædal NYBORG M40-44 47:16 8 607 Georg Lexander MJØLKERÅEN M40-44 49:54 9 476 Endre Thomassen Norconsult BIL M23-34 53:46 10 576 Karl Weydahl FYLLINGSDALEN M70-74 55:54 11 481 Kåre Kalsaas NYBORG M70-74 59:26



De tre beste menn på 10 km: Pa Aas, Seming Erstad og Jan-Erik Erichsen.



Anette Alvær ble beste kvinne på 5 km.

Resultat kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 552 Anette Alvær MJØLKERÅEN K35-39 24:15 2 585 Anette Brurås Åsane Cykle Klubb K45-49 24:58 3 602 Camilla Opedal MJØLKERÅEN K40-44 25:53 4 591 Hongyan Lu BERGEN K50-54 26:23 5 532 Hanne Bjørke Team Hanne K45-49 26:36 6 480 Anita Wiik MJØLKERÅEN K40-44 26:55 7 1070 Sophia Leiva MORVIK K23-34 27:07 8 697 Kristin Fyhn ULSET K40-44 27:32 9 1062 siri brendeland FLAKTVEIT K40-44 27:44 10 435 Siri Margrete Kleppe ULSET K23-34 27:46 11 1066 Johanne Lynngård ULSET K23-34 28:14 12 1067 Sandra Teigland Farestvedt MJØLKERÅEN K23-34 28:15 13 1064 Astrid Nysæter ØVRE ERVIK K50-54 28:43 14 699 Therese L Hansen EIDSVÅGNESET K35-39 28:54 15 572 Siri Shield MORVIK K45-49 28:56 16 500 Siv Janne Sårheim YTRE ARNA K50-54 29:35 17 528 Beate Rikstad Telesport Bergen K60-64 30:29 18 1061 Bente Lima HJELMÅS K35-39 31:19 19 467 Trine Helland LAKSEVÅG K40-44 31:39 20 1069 Maren Lexander BERGEN K23-34 32:22 21 511 Tone Baartvedt Idrett Uten Alkohol K50-54 38:23



Dobbelt Anette på 5 km: Anette Brurås tok her andreplassen. Vi kjenner henne som president i Norges Triatlonforbund og som aktiv pådriver for årets World Triathlon Cup som gikk i Bergen sentrum for et par uker siden. I dag fikk hun selv være utøver.

De tre beste menn på 10 km: Helge Simmenes, Christian Magnus Lothe Hitland og Bjørn Harald Bongom.

Resultat menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 501 Christian Magnus Lothe Hitland Norna-Salhus IL M14-15 17:30 2 608 Helge Simmenes TERTNES M40-44 18:02 3 430 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M55-59 19:28 4 507 Linus H. Andersson Norna-Salhus IL M12-13 19:42 5 704 Rune Vedvik EIDSVÅG I ÅSANE M40-44 19:47 6 561 Eirik Nøtsund Brogjengen M35-39 19:49 7 550 Sebastian Gjelsvik Åsane Vgs. M23-34 20:10 8 524 Jan Hellerud INDRE ARNA M55-59 20:43 9 525 Stian Vik Åsane Vgs. M23-34 20:44 10 1068 Atle Haugen IL Kvernbit M23-34 21:11 11 568 John-Vidar Hjørnevik HAUGLANDSHELLA M55-59 21:32 12 472 Geir Hundvebakke BERGEN M55-59 22:33 13 698 Sondre Michelsen BERGEN M23-34 22:45 14 211 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75+ 22:48 15 530 Oddbjørn Haugen Idrett Uten Alkohol M45-49 23:06 16 492 Samuel Shield MORVIK M40-44 23:07 17 510 Karl Ove Aarbu MJØLKERÅEN M55-59 24:16 18 1065 Bjørn Chr Larsen Bergen CK M55-59 24:17 19 486 Pete Webe Åsane Vgs. M23-34 24:32 20 1071 Henrik Pemmer Baardsen Tertnes M10-11 24:33 21 468 Håkon Nøtsund Tertnes M10-11 24:36 22 1075 Roger Larsen FRI IL M70-74 24:39 23 581 Oskar Johansen Norna-Salhus IL M40-44 24:46 24 582 Henrik Johansen Norna-Salhus IL M10-11 24:46 25 527 Jan Kårbø DNB M65-69 24:58 26 426 Petter Nøtsund Tertnes M10-11 25:09 27 425 Steffen Knudsen Brogjengen M35-39 25:18 28 431 Robert Meyer Åsane CK / Tryg Forsikring M60-64 27:23 29 451 Jonas Hagen Åsane Vgs. M23-34 27:45 30 503 Kristoffer Larsen Åsane Vgs. M40-44 28:05 31 436 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN M35-39 32:08 32 439 Aksel Løvenholm Turn og Idrettslaget Hovding M75+ 35:57 33 427 Stein Tore Viken HJELMÅS M75+ 36:58



Mats Lervåg



Tone Årdal og Anke. Seldal.



Idar Birkeland.



Desirée Hernebäck.



John-Vidar Hjørnevik.



Christian Magnus Lothe Hitland tar tidlig initiativet.



Linus H. Andersson.



Bjørn Harald Bongom i front for en liten gruppe.