For et par uker siden omtalte Kondis Sluseløpet i Skjoldastraumen. Arrangøren hadde fått storfint besøk av en Petter Northug i godform, men den store skihelten var sjanseløs mot blant andre Morten Gjendem og Simon Østreng Veland, som vant på henholdsvis 13.54 og 14.08. (Northug løp på 17.35).



Til topps på Aibelsprinten

Sist helg ble årets utgave av Aibelsprinten arrangert, og nok en gang var det duoen Gjendem og Østreng Veland fra Haugesund Idrettslag som toppet listene. Førstnevnte vant løpet på 14 minutter og 34 sekunder. Østreng Veland fulgte "som vanlig" opp med andreplass, og noterte 14.39. Sterke tider igjen. På tredjeplass endte Tedros Halle fra Hil på 15.12.



Av kvinnene var det Mari Arnestad fra Club Solo som løp best, på 18.13. Med det var hun drøye to minutter foran Anne Kari Vikingstad på 20.15 og Anine Stensen Gramshaug som løp på 21.00.



Til topps igjen, denne gangen i Hydro Rundt

Torsdag 15. september ble det løpt Hydro Rundt på Karmøy, og de samme to herrene plasserte seg øverst på resultatlista. Gjendem nok en gang på topp, denne gangen med 14.39. Østreng Veland ble nummer to, med 14.58. For tredje gang på kort tid løp de altså sub 15 blank. Kristoffer Nordhus tok tredjeplassen med et løp på 16.13.



Tiril Børø Opsøen fra Stegaberg IL vant på 19.24, Hanne Steinstø ble nummer to med 21.18 og Camilla Tjelle Waage fra Stegaberg IL tok tredjeplassen med 21.46.





