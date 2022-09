Tekst: Jan R Hansen Bilder: Sverre Larsen



Siden dette flotte og krevende skogsløpet i år dess­verre ikke fikk besøk av så mange, rekapitulerer vi opphavet til den nåværende Hvitløypa, så alle de som gjerne skulle ha vært der, kan bli inspirert til å gjennom­føre løpet neste år.

Løypa har lange tradisjoner som konkurranseløype fra flere tiår tilbake, mest i regi av Oddersjaa. Etter mange års opphold ble løypetra­séen «gjenopplivet» i 2017 ved hjelp av kjentfolk, i godt samarbeid med Terrengtvalget.



Litt om løypa

Vanlig løype: 3,7 km Milslukeren: 7,1 km

Løypa har mange flotte partier av skogsterreng, myldrende av kristtornbusker, bare med enkelte korte strekk av grusveier, og asfalt kun inne på idrettsanlegget.

For løperne var det bare herlig og svalt med vinden, som kunne være ganske sterk i helt åpne partier. Litt verre var det for utkommanderte fra arrangør­staben, som prøvde etter beste evne å sitte i sola. Dette gikk ikke for staben i målteltet, som uttalte at de gledet seg til å komme hjem og fyre i ovnen.

Deltakelse

Vi hadde unnet langt flere å få prøve dette løpet, men skal vel likevel være bra fornøyd med at 563 tok turen ut hit til øya. Dette er mer enn 100 flere enn fjorårets resultat. Fordelingen var 247 jenter og 316 gutter. Mange av dem (nær 22 %) fikk ikke nok av løypa med bare én runde, idet 122 gjennom­førte milsluk­eren (2 runder).



En gruppe 13-årige skoleelever, pluss noen andre lokale, gjorde enkeltstart på løpet, så det totale antallet som denne sesongen har deltatt på minst ett av løpene våre, økte til 2116.

Resultater

Bestetider i vanlig løype, uansett alder, gikk i jente­klassen til følgende: Det ble brakseier til 13 år unge Lisa Mjaaland (15:15), foran Lisbeth Jensen Galle­foss (16:30), Malene Carstens Nilsen (18:52), Marthe Amdal Jakobsen (19:16) og Bente Gull­smedmoen Hauge (19:35). Hos guttene var det sterk kamp om seieren mellom Abraham Pettersen (13:30) og Truls Klungland (13:33), og på de neste plassene fulgte Pål Torgersen (13:58), Tormod Klungland (14:05) og Daniel Loka (14:17).

På milslukerdistansen ble de beste jentene Solgunn Berstad (39:17), foran Teresa Pham (39:42) og Dung Tuyet Nguyen (39:56). Blant guttene ble det sterk seier til Jørgen Solli Strøm­Olsen (28:26), foran Johannes Bakkelund (32:48) og Fernando José Bravo Olguin (33:55).

44 av deltakerne oppnådde med dette sitt 7. løp, som kreves for årspremie, så totalen av premierte gjorde nå et hopp til 986.





Mer informasjon

Se alle resultater her

Terrengkarusellens hjemmeside