I formiddag ble klassen for Racin rulletol 10 km arrangert under BMW Oslo Maraton. For å delta må rullestolen som brukes ha tre hjul. Dette er den eneste godkjente rullestolen. Løypa er den samme som "10 for Grete" - og de raskeste med rullstol holdt omtrent samme fart som de raskste løperne.



RESULTATER



Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Audun Bakke VIF parahockey M24-34 0:31:55 2 Knut-André Nordstoga Norges Parahockey Landslag MFH 0:32:44 3 Andreas Gjessing Sundt Vålerenga Paraishockey M18-21 0:33:59 4 Tor Rivera M35-39 0:34:05 5 Emil Garmo Kirstistuen Norges paraishockeylandslag M24-34 0:35:12 6 Emil Vatne M22-23 0:36:02 7 Emil Kristoffersen Vif paraishockey M18-21 0:36:39 8 Alexander Lyngroth M18-21 0:38:53 9 Åsmund Tørring M24-34 0:42:46 10 Karin Sveine Garmo IL K50-54 0:53:40



Klare til start. (Foto: Bjørn Johannessen)





Start. (Foto: Bjørn Johannessen).





Start. (Foto: Bjørn Johannessen).





Audun Bakke, VIF parahockey i mål. (Foto: Bjørn Johannessen)





En fornøyd Audun Bakke. (Foto: Bjørn Johannessen).





Knut-André Nordstoga, Norges Parahockey Landslag og Andreas Gjessing Sundt, Vålerenga Paraishockey ble henholdsvis nummer to og 3. (Foto: Bjørn Johannessen).