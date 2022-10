Buhaug presiseres at dette er et lavterskel arrangement, der alle ivrige mosjonister inviteres til å delta. Vi har plass til alle både de som går og de som løper.

Praktisk info:

-Det vil være to startpuljer. Pulje 1 med forventet sluttid over 55 min starter 12:00. Pulje 2 med forventet sluttid under 55 minutter start 12:15.

-Påmelding i et eget innlegg til Mads Buhaug på Facebook eller ved start.

-Startnummerutdeling fra klokken 11:00 på Tretten Stasjon

-Det er parkeringsmuligheter både ved start og ved mål (obs bompenger opp til Musdalsæter).

-Det vil være mulighet å sende skift etc. med bil til mål.

-Drikke til alle ved målgang

-Løypa består av ca 50/50 asfalt og grus, og vil bli godt merket.

Hytteleverandøren Jøra Bygg stiller som sponsor, og det vil bli pengepremier til de tre beste damer og menn. (1. plass 1500 kr, 2. plass 700 kr, 3. plass 300 kr.)

Tetgruppa under fjorårets Musdal Opp etter at den første kilometeren er unnagjort. Vinneren Oddvin Offigstad var i teten under hele løpet og kom i mål på tiden 41:03. Vil denne bli slått i år, og får vi tidenes første dame til å delta på Musdal Opp?

Segmentet på strava: https://www.strava.com/segments/29700253