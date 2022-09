Yr melder været i København søndag. Løpet starter kl. 11.15:

Værmelding lørdag kl. 10.00

tid skyer temp nedbør vind (vindkast) Mer om vinden 08 11 ° 0 til 0.3 0 – 0,3 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s 2 (4) Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s 09 12 ° 0 til 0.9 0 – 0,9 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s 2 (4) Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s 10 13 ° 0 til 0.8 0 – 0,8 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s 2 (4) Svak vind fra vest med vindkast på 4 m/s 11 13 ° 0 til 1.4 0 – 1,4 1 m/s fra nordvest med vindkast på 4 m/s 1 (4) Flau vind fra nordvest med vindkast på 4 m/s 12 14 ° 0 til 2.7 0 – 2,7 1 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s 1 (4) Flau vind fra vest med vindkast på 4 m/s 13 15 ° 0 til 1.1 0 – 1,1 4 m/s fra nordvest med vindkast på 9 m/s 4 (9) Lett bris fra nordvest med vindkast på 9 m/s 14 15 ° 0 til 0.7 0 – 0,7 4 m/s fra nordvest med vindkast på 10 m/s 4 (10) Lett bris fra nordvest med vindkast på 10 m/s



Kolonnen for vind forteller om kun svak vind så lenge løpet pågår men også litt regn inn i mellom, dvs. litt sol og litt regn som det har vært i København de siste dagene. Aller minst vind sier Yr det blir mens selve løpet pågår. De melder om opp til 4 sekundmeters vind kastene, som heller ikke er mye. Vinden kommer fra nord og vil merkes mest mellom 15 og 19 km.



Men været de siste dagene forandrer seg hele tiden, og rett etter løpet melder Yr om vindkast på opptil 10 m/s. Sjansene for helt perfekt løpsvær, som i fjor, er ikke så store. Men med litt flaks kan det likevel bli gode forhold.



Løypekart for Copenhagen Half Marathon







En kurve som viser høydeforskjeller underveis i løypa er ikke nødvendig. Det er tilnærmet flatt hele veien.

Norske løpere inntar København





Fortroppen til Spirit: Bak fra venstre: Jonas Listøl, Kristian Seljeskog, Henning Tjøstheim, Arne André Vetrhus, Filip Oanes, Odd Einar Tveit. Foran fra venstre: Silje Torsvik, Shezad Inayat, Einar Søndeland og Nina Søndenå. (Foto: Kjell Vigestad)

Spirit Friidrett med løpere i hovedsak fra Stavanger/Sandnes og Jæren, kommer med en tropp på hele 34 til København. Mange av dem kommer for å løpe fort. "Ned mot 1.10", svarte de mest optimistiske på spørsmål fra Kondis da fortroppen ankom hotellet i Købernhavn fredag kveld.



Zerei Kbrom Mezngi, som tok sølv på 10000 m i EM i friidrett i Mûnchen for fire uker siden, var også optimistisk da han ankom i femtiden fredag ettermiddag med fly fra Stavanger. Samtidig kom også rundt 20 afrikanere med fly via Stockholm, Zerei forsvant imidlertid fort videre til hotellrommet for å skifte om til en treningsøkt i litt småsurt vær i havneområdet ved Nordhavnen i København.



En glad gutt: Zerei Kbrom Mezngi feiret skikkelig i München etter sølvet på 10000 m. (Foto: Arne Dag Myking)



Med Zereis førsteplass på europastatistikken i 2021 på 10 km og halvmaraton er det grunn til optimisme foran søndagens løp, men med hele 13 løpere fra Etiopia og Kenya på startlista som har bedre pers enn Zereis 1.00.07, så vil det være en stor overraskelse om Zerei skulle komme på pallen. Det kan likevel bli norsk rekord for Zerei om ikke klarer det.



Sondre Nordstad Moen har den norske rekorden med 59.48 i Valencia i 2017. Det var den gang også europarekord. Zerei er på jakt etter både den norske rekorden og Julian Wanders' europarekord på 59.13.



