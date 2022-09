Av dei 3999 som fullførte fordelt på 1968 damer og 2022 herrer.



I kvinneklassen ble det seier til Mathilde Theisen fra Vidar Sportsklubben på "10 for Grete" under lørdagens BMW Oslo Maraton.. Hun gjorde unna 10 km på tiden 33:17. Nummer to i kvinneklassen ble Ine Bakken fra Gular IL på 33:43. Sigrid Jervell Våg fra Tjalve IK tok 3. plassen på 34:49.

Trygve Feidje Mjelde fra Osterøy IL gikk til topps i herreklassen på tiden 30:30 .På andreplass i mål kom Senay Fissehatsion fra Ullensaker/Kisa IL Friidrett på tiden 30:34. Nummer tre ble Mathias Flak fra Steinkjer Friidrettsklubb på 30:35.



RESULTATER (TOPP 10)

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Mathilde Theisen NOR Vidar Sportsklubben 0:33:17 2 Ine Bakken NOR Gular IL 0:33:43 3 Sigrid Jervell Våg NOR Tjalve IK 0:34:49 4 Karoline Wisløff Rud NOR 0:35:37 5 Asta Ellingvåg NOR Vidar Sportsklubben 0:35:53 6 Julie Marie Haabeth Brox NOR Tjalve IK 0:36:05 7 Frida Byfuglien NOR Løplabbet 0:36:16 8 Jessica Gunnarsson SWE Vidar Sportsklubben 0:36:22 9 Synne Karlsen Amundsgård NOR Gular IL 0:36:42 10 Lemuela Wutz AUT Team2012.at 0:36:51 Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Trygve Feidje Mjelde NOR Osterøy IL 0:30:30 2 Senay Fissehatsion NOR Ullensaker/Kisa IL Friidrett 0:30:34 3 Mathias Flak NOR Steinkjer Friidrettsklubb 0:30:35 4 Sondre Arne Hoff NOR Gular IL 0:30:38 5 Halfdan-Emil Færø NOR Varegg Fleridrett 0:30:44 6 Petter Rypdal NOR Tjalve IK 0:30:47 7 Andreas Sjurseth NOR Vidar Sportsklubben 0:30:48 8 Tord Ulset NOR Selsbakk IF 0:31:08 9 Tommy Bangjord Hove NOR Bratsberg IL 0:31:24 10 Erlend Gjerdevik Sørtveit NOR Vidar Sportsklubben 0:31:57

Snart start. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Startskuddet gått, fokus på posjonering. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Tetklynga. (Foto: Tom-Arild Hansen).





Senay Fissehatsion spurter mot spurtpunktet før mål. (Foto: Tom-Arild Hansen).





Senay Fissehatsion blir nummer to. (Foto: Tom-Arild Hansen).







Mathilde Theisen med et smil på Aker Brygge. (Foto: Tom-Arild Hansen).





Ine Bakken med 10-20 sekunder opp til Mathilde. (Foto: Tom-Arild Hansen).





Ine Bakken blir nummer to. (Foto: Tom-Arild Hansen).





Supermosjonist Kristian Ulriksen tok 10 km som en god treningsøkt, kjent fra podkasten I det lange løp med Jann Post. Kristian skal løp Berlin maraton søndag 25.september. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Sigrid Jervell Våg blir nummer tre. (Foto: Tom-Arild Hansen).





Vinner av herreklassen Trygve Feidje Mjelde. (Foto: Tom-Arild Hansen).