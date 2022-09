Sorokin løp 319,614 km på 24 timer!

Vi må nesten starte med å hylle litaueren Aleksandr Sorokin som satte en utrolig verdensrekord med 319,614 km. Det er nesten 10 km lenger enn verdensrekorden han satte i fjor da han slo den 24 år gamle uslåelige rekorden til Yannis Kouros. Senere har han satt verdensrekord på 100 km med 6:05:41 og 6 timersløp med 98,496 km.

Sorokin har med andre ord satt en ny standard for ultraløping - og foreløpig er han totalt overleegen selv om resultatene ellers i EM - både på herre- og kvinnesiden - overgår alle tidligere mesterskap. Nivåhevingen er godt hjupet av de nye skotypene som har kommet de siste årene, men det alene forklarer ikke den mye større bredden vi ser på ultraløp.



Ingen var i nærheten av å følge Aleksandr Sorokins fart. (Arrangørfoto)



Ranveig Hansen debuterte med flott 8. plass

Allerede tidlig i mesterskapet lå Ranveig Hansen fra Ørje på 8.-10. plass... og denne posisjonen forsvarte hun hele døgnet til sluttsignal søndag kl 10:00. Det var en god del skiftninger i en jevn kvinneklasse der det skilte bare 13 kilometer fra Ranveig til de polske vinneren, det er lite i 24-timerssammenheng. Resultatet hennes, 243,154 km er det klart beste kvinnelige norske resultatet oppnådd i et mesterskap, og det er bare Therese Falk (3 ganger i 2020-21) som har lkøpt lenger av norske kvinner på 24-timers.

Ranveig er alenemor med tre barn, og broren Atle var med til Verona som barnepike. I tilleg var det nytt - og veldig positivt for henne - å løpe et løp med egen support (del av EM-troppen). Det får hun mulighet til også neste år. Hun har nå klart kvalifiseringskravet til VM i Taiwan 2023;



- Men for å være ærlig frister ikke det særlig akkurat nå, sier Ranveig litt ut på søndagen mens kroppen hadde det vondt.

- Jeg hadde ingen spesielle forventninger rundt det å skulle representere Norge i mesterskap, men jammen var det gøy. God stemning og en opplevelse for livet., sier mesterskapsdebutanten.

- Jeg er strålende fornøyd med å ha innfridd mine to mål, nemlig å tilbakelegge minst 240 km og ikke falle for fristelsen til å gå. Har aldri hatt support på løp tidligere, men opplevde vårt fantastiske team som helt avgjørende for prestasjonen. De passet på næringen, ordna blemmer, heia masse og var akkurat passe strenge når jeg ble frista til unødvendige pauser.

- De siste timene var utrolige tunge, men jeg visste at jeg måtte fortsette med litt tempo for å rekke ønsket distanse. Naturlig nok vondt i kroppen etter så mange timers løping. Kroppen skriker etter hvile, men klarer som regel litt til, noe som gir en skikkelig mestring å overvinne, sier Ranveig Hansen som nok får en fin reise hjem etter denne oppturen.



Kvinner (93 deltakere): 1 BEREZNOWSKA PATRYCJA POL 256,250 2 GICQUEL ST�PHANIE FRA 253,581 3 PAZDA-POZORSKA MA?GORZATA POL 251,806 4 STEPHAN ANNE GER 250,573 5 ZAKRZEWSKI JOANNA GBR 247,985 6 NIWI?SKA ALEKSANDRA POL 246,765 7 GRUFFAZ CORINE FRA 245,550 8 HANSEN RANNVEIG NOR 243,154 9 CHUR�?OV� RADKA TSJ 239,620 10 JEZEK JULIA GER 239,020 79 FALK THERESE NOR 126,615

Ranveig fotografert tidlig i løpet av Aina Nygård som ledet det norske supportteamet.



Bjørn Tore Tanager gjør "aldri" et dårlig løp

Han har tidligere løpt inn til 7. og 10. plass i EM og 12. plass i VM 24-timers. Distansene han løp var omtrent som nå, men denne gangen ga 249,389 km "bare" 27. plass. Men, dette er ikke noe dårlig resultat av 43-åringen - som var tredje best av de nordiske deltakerne (slått av svensker på 14. og 27. plass).

Taranger, som løp sitt 14. mesterskap (24 timers og 100 km), har nå 10 av de 17 beste norske 24-timersresultatene. Akkurat som Ranveig løp han lenger enn kvalifiseringskravet til VM 24-timers i Taiwan neste år - og han gleder seg allerede.

- Jeg åpnet løpet i fin fart sammen med Jo Inge, som dessverre måtte stå av etter 2 timer og 45 min. Løp med en god følelse hele veien. Hadde selvsagt mine «downperioder», men kom meg ut av dem hver eneste gang.

- Slet endel med muskulaturen i venstre lår og bak i setet. Men alle som kjenner meg, vet jo at jeg ALDRI gir meg! Siste 3-4 timene økte jeg farten betydelig. Mens siste timen var jeg nok en av løperne som løp raskest, sier Taranger søndag kveld. En ordentlig Taranger avslutning med andre ord.

- Det var god stemning i troppen vår. Og et fantastisk support-team ledet av eminente Aina Nygård. Godt fornøyd med 249,389 km og «3. plass» fra Norden. Gleder meg til VM i Taiwan, sier 24-timersspesialisten fra Bergen - som selvsagt satser videre.



Menn (120 deltakere): 1 SOROKIN ALEKSANDR LIT 319,614 2 PIOTROWSKI ANDRZEJ POL 301,859 3 VISINTINI MARCO FRA 288,438 4 PENALBA LOPEZ IVAN ESP 273,393 5 LAWSON DANIEL GBR 273,003 6 OHLER MICHAEL GER 267,782 7 SLEZIAK JAKUB POL 265,302 8 VIDETIC LUKA SLO 265,302 9 HAWKINS DANIEL GBR 264,975 10 MASKELL PAUL GBR 264,956 27 TARANGER BJ�RN TORE KRONEN NOR 249,389 120 NORUM JO INGE NOR 36,612

Taranger holdt hele veien - og løp inn til en fin 27. plass av 120 løpere. (Foto: Aina Nygård)



Det ble tidlig exit for Therese Falk og Jo Inge Norum

Therese falk reiste til EM vel vitende om at hun ikke var i samme fantastiske form som i 2020-21. Hun har ikke fått langt ned den treningen som trengtes, men ville gjerne gi det er forsøk likevel.

På sin facebookside sktiver hun blant annet:

- Eg visste godt at eg ikkje hadde det nødvendige treningsgrunnlaget for å springe bra. Og eg må vere så ærleg å seie at det krevde ein del av meg, berre å stille til start og vite at eg kom til å skuffe meg sjølv og dei som hadde trua på meg. For å springe i 24 timar må ein ha gjort eit godt forarbeid. Det har ikkje kome gratis tidlegare. Det har vore mange år med kontinuitet og dedikasjon. Og i år har eg ikkje kunne trena så mykje. Slik er det.

Jo Inge fikk problem med leggen i VM 100 km for to uker siden, og dette plaget han dessverre fortsatt, så før tre timer valgte han å stå av løpet. Han er nok mer enn klar for å kvalifisere seg til VM-laget neste år.

Vi tror alle disse fire løperne i EM stiller på startstreken også i neste års VM. (Foto: Aina Nygård)

STATUS HALVVEIS (publisert sent lørdag kveld)

Se tidligere omtale: Fire norske løpere er på plass i Verona før EM 24-timers lørdag-søndag

- Alt under 240 kilometer er skuffende, sa Ranveig Hansen i forkant av VM-løpet, selv om persen hennes fra april i år er på "bare" 230,7 kilometer.

Etter 12 timer ser hun fortsatt veldig sprek ut, og har allerede løpt over 130 kilometer. Lenge lå hun og Therese Falk på 9.-10. plass - et stykke bak de åtte foran. Gradvis har Ranveig utjevnet farten og etterhvert løpt jevnt med de fleste foran henne. Halvveis er hun på 7. plass, og mens dette skrives har hun avansert til 6. plass av de 93 kvinnene i løpet.Det er ca 3 km fram til medalje og 8 km fram til den tjekkiske lederen. Dette er veldig lite med 12 timers løping igjen, det er nå det starter for alvor - og natten er alltid tøff.

Therese Falk har litt etter litt tapt fart, og mye tyder på at hun må stå av løpet. Tidligere måtte Jo Inge Norum gi seg etter kjenning av leggskaden han pådro seg under VM 100 km.



Her ser vi begge de norske jentene mens de lå ganske likt resultatmessig. (Foto: Atle Hansen)



Bjørn Tore Taranger løper jevnt og bra

En som aldri (?) gjør et dårlig løp er Bjørn Tore Taranger som løper et ultramesterskap for Norge for 14. gang. Han har de siste 5-6 timene ligget rundt 25. plass av de 120 herreløperne, og er jo en som stort sett alltid står distansen. Det er f.eks. bare 7 km fram til svenske Emir Halalkic på 8. plass... så her er det muligheter i massevis.



Taranger i konsentrert driv tidlig i løpet. Vi ser Jo Inge innenfor - men han måtte stå av tidlig pga skade. (Foto: Aina Nygård)



Dagens show:

Litauiske Aleksandr Sorokin, som i fjor satte en utrolig verdenrekord på 309,399 kilometer (4:39 min/km) stakk rett i tet, og løper ufattelig mye fortere enn de andre. Etter 12 timer hadde han løpt 172 kilometer (4:10 min/km) og ledet med 18 kilometer på nestemann - og det går ikke sakte bak der heller.

KVINNER (93 DELTAKERE): runder distanse siste passering 1 CHUR�?OV� RADKA TSJ 92 140344.16 12:03:47 2 SHEVCHENKO OLENA UKR 91 138818.68 12:01:28 3 GICQUEL ST�PHANIE FRA 88 134242.24 12:03:28 4 ZAKRZEWSKI JOANNA GBR 87 132716.76 11:59:32 5 GRUFFAZ CORINE FRA 87 132716.76 12:01:14 6 CANEPA FRANCESCA ITA 86 131191.28 11:56:39 7 HANSEN RANNVEIG NOR 86 131191.28 11:57:48 8 BANNWARTH CLAIRE FRA 86 131191.28 11:59:55 9 ALDER-BAERENS NELE GER 86 131191.28 12:01:14 10 PAZDA-POZORSKA MA?GORZATA GBR 86 131191.28 12:04:18 19 FALK THERESE NOR 82 125089.36 11:49:44 MENN (120 DELTAKERE): 1 SOROKIN ALEKSANDR LIT 113 172379.24 12:02:20 2 B�DIS TAM�S HUN 101 154073.48 12:03:04 3 PIOTROWSKI ANDRZEJ POL 101 154073.48 12:05:04 4 VISINTINI MARCO ITA 99 151022.52 12:03:32 5 MICHL WOLFGANG AUT 98 149497.04 12:00:24 6 MA?YSZEK LESZEK POL 97 147971.56 11:58:39 7 PENALBA LOPEZ IVAN ESP 97 147971.56 12:01:03 8 HALALKIC EMIR SWE 94 143395.12 12:04:27 9 VIDETIC LUKA SLO 94 143395.12 12:05:41 10 GAZZO ALESSIO FILIPPO ITA 93 141869.64 11:58:25 36 TARANGER BJ�RN TORE KRONEN NOR 88 134242.24 11:57:54 120 NORUM JO INGE NOR 24 36611.52

_______________________________________________________

