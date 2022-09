Roald er egentlig ikke så glad i bakker, men vet at han har godt av det. Derfor stiller han gjerne på bakkeintervaller når Kondistreninga Trondheim har trening, og han er heller ikke redd for å melde på Kondisløpets høydemetersanking der det er om å gjøre å sanke flest høydemeter i løpet av en måned. Det er løpesko i premie til de som sanker flest høydemeter, mens alle de andre blir med i trekningen av både løpesko, treningsklær og bøker fra Kondisbutikken.

– Det hjelper godt på at det er mulig å vinne premier, sier Roald, som i tillegg til akillesproblemene har slitt med brå nedgang i kapasitet.

– Jeg fikk plutselig svært tung pust selv på lav fart. Det kan se ut til at jeg er mer syk enn skadet for tida. Jeg håper det ordner seg snart. Jeg har iallfall meldt på halvmaraton i Bergen City Marathon, og håper jeg blir klar for helmaraton igjen til høsten, sier mannen som har hatt svært mye glede av løpingen i over 40 år, men som nå er inne i en periode med sykdom og skade som han håper å bli kvitt fort.

Turer i Vassfjellet

Det har blitt noen flere gåturer på Roald i det siste enn det har pleid å være.

– Jeg går mye i Vassfjellet med hunden. Jeg logger ikke disse turene på Strava, men det er god trening, sier Roald som vanligvis trener mest mot lange løp på asfalt som maraton og halvmaraton.

50 kilometer i uka

Til vanlig trener han fire til fem ganger i uka – der en av øktene er styrketrening.

– Totalt blir det rundt 50 kilometer i uka. Det blir gjerne en langtur i helgen, og noen korte og lange intervaller, sier han og legger til at han hver mandag er med på gjennomløping av Trondheim Maraton-løypa.

– Her kan alle som vil slenge seg med. Jeg er ansvarlig for baktroppen og sørger for at ingen blir fraløpt, sier Roald som også er ambassadør for Trondheim Maraton.

Målet nå er å holde seg i gang med trening gjennom en tung periode med skade og sykdom.

