Kjell har sett seg ut Gunn Kjørsvik på resultatlista. Hun har så langt i løpet registrert 5.031 høydemeter mot Kjell 5.513.

– Jeg synes høydemeterutfordringen er moro. Målet er å komme blant de fem beste og passere 10.000 høydemeter, men klarer jeg i tillegg å slå min interne konkurrent Gunn Kjørsvik, som ligger like bak, så vil det være ekstra moro, ler Kjell.

Motbakker gir mye positivt tilbake

Kondisløpets høydemetersanking har endret Kjell forhold til motbakker.

– Tidligere hadde jeg et elsk/hat-forhold til motbakker. Nå i ettertid ser jeg at det har gitt meg mye i forhold til beinstyrke, kondisjon og som skadeforebyggende trening. Det å kjøre intervaller i bakker gir mye mindre belasting på beina enn å skulle løpe med like stor intensitet flatt hvor tempoet blir vesentlig høyere, sier han, og legger til at utfordringen har endret treningsopplegget hans i forhold til tidligere.

– Jeg har ikke vært så opptatt av motbakketrening før jeg begynte å sanke disse kilometrene, men nå framover vil jeg kjøre både motbakkeintervaller og lengre turer i motbakker, sier Kjell som også har vært med på en 5-kilometer i Kondisløpet en gang.

– Det syntes jeg var et fint testløp, og ekstra moro da jeg klarte å perse, sier han.

Kombinerer løping med hinderløp

Kjell har meldt på Kondisløpet med Spartan Workout Trondheim som lag, og trener hinderløp fast hver onsdag.

– Jeg trener svært allsidig. I tillegg til hindertrening på onsdagene kan det bli for eksempel 4 x 1000 metersintervaller i motbakke en tirsdag, pyramideintervaller på bane på fredag, og en styrkesirkel for over- og underkropp i tillegg til rolig 5-kilometer på søndag. I løpet av uka blir det 20-40 kilometer med løping, sier han, og legger til at han har trent siden han ble født, men løping begynte han først med for et par år siden.

– Jeg har som mål å sette ny pers på 3-, 5- og 10-kilometer for hvert år og alder som stiger, så får vi se hvor langt jeg kommer med årene, sier han.

