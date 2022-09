Få er mer konkurransevillig både på sykel og løp enn Cathrine Andersen, og hun deltar selvsagt også nærmest på hjemmebane på Slåstad både på sykling og løping. Hun kjenner derfor løypa bedre enn de fleste, og her presenterer hun den flotte runden rundt Dølisjøen.





Pressemelding:

Slåstadgrenda innbyr til nok en flott dag, med Dølisjøen Rundt for 45. gang, søndag 25. september 2022.



Slåstad idrettslag med Odal Sykleklubb og Oppstad IL Friidrett som medarrangører, arrangerer høstens vakreste trimløp med Dølisjøen og omgivelsene rundt i nydelige høstfarger som arena. Start og mål er ved Slåstad idrettsplass, hvor det også er parkering, sekretariat og kafé.



Det legges også opp til friluftskafé sammen med saftstasjonen ved Nabben lengst syd i traséen. Vi har klasser for syklister og løpere, både aktive og mosjonister, samt for ridende og gående. Dette er en flott tur en kan ta med hele familien på, eller hard konkurranse om å komme først til mål. Vi tilbyr løyper i mange varianter og lengder, fra 4 til 20 km på alle typer underlag, og med vakre utsiktspunkter mot Dølisjøen.



Påmelding bør gjøres på forhånd, men vi har også mulighet til etteranmeldelse rett før start. Rabatterte priser for medlemmer og barnefamilier. Syklister starter kl. 11:00, ridende kl. 11:30, trimklassen kl. 12:00, og aktive løpere kl.13:00. Startnummer hentes i sekretariatet, som åpner 1 time før respektive starter.



Deltakerpremier til alle, gavekort på Hoka-sko til vinnere i løpsklasser, gavekort fra Odal Sparebank trekkes blant deltakere i sykkel og trimklasser. I likhet med alle foregående siste helger i september siden 1978, håper vi at mange finner veien til Slåstad denne søndagen også!



Vi takker sponsorer, deltakere og dugnadsmannskaper som gjør det mulig å levere gode tiltak for et aktivt og attraktivt nærmiljø.



Velkommen hilses fra trimgruppa i Slåstad IL



«Vi gjør Odal’n sprekere!»



Rett før fellesstarten for det 20 km lange sykkelrittet rundt Dølisjøen i 2015. (Foto: Rolf Bakken)