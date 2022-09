- Jeg har nå cirka 30 kilometer igjen. Siste etappe blir i morgen med forventet ankomst Lindesnes på ettermiddagen, fortalte Kjeldsberg til Kondis torsdag kveld.



I skrivende stund har hun drøye 10 kilometer igjen og kan snart starte feiringen av at hun har gjennomført noe ganske spektakulært. Men følelsene har ukontrollert sluppet seg fri flere ganger allerede.

- I hodet er det et kaos av motstridende følelser. Jeg gleder meg svært til å komme frem til Lindesnes og til å se igjen familien. Samtidig er det vemodig at dette eventyret nå straks er over. Jeg brast ganske uventet i gråt flere ganger i løpet dagen i dag ved tanken på målgangen i morgen. Kroppen, muskulaturen og føttene er overraskende bra og har tålt påkjenningen relativt godt. Ei lita vannblemme som kom først i dag på nest siste dag, er helt greit, forteller hun.



At Kjeldsberg har vært, og er, til stor inspirasjon for mange er det liten tvil om. Det er nok mange som er i tenkeboksen for fremtidige prosjekter i disse tider.

- Om noen blir inspirert av dette, enten til å gjøre det samme eller ta andre turer, så gjør det meg glad. «Fjell lyt du yver skal du koma lenger», skriver Kjeldsberg til oss og siterer Olav H. Hauge.





Mona Kjeldsberg ute på den nest siste etappen. (Foto: Langt og lenge på Instagram)



På Instagram har man kunnet følge Kjeldsberg hele veien, via hyppige og gode beskrivelser - krydret med nydelige bilder fra vår flotte natur. Her skriver hun etter nest siste etappe, at hun skal forsøke å holde på følelsen etter at turen er over.



Tenker mye på at jeg vil forsøke å la godfølelsen vare en stund etter at jeg har nådd Lindesnes, og ikke bli overmannet av hverdagen umiddelbart. For, som det så klokt er sagt: «I naturen ruver fjellene - i hjemmet bagatellene» (Eivind Berggrav). Langs veien inn mot Lyngdal bryter jeg ut i en akutt, hulkende gråt flere ganger. Nærmest ut av det blå skyllet det over meg i bølger. Gleder meg inett til å komme fram. På samme tid vil jeg bare snu eller ta en omvei for at eventyret skal vare litt lenger.



Men uansett hvor befriende og godt det har vært å gjennomføre denne turen, så understreker hun at det nå skal bli godt å komme hjem. Til de aller kjæreste.

- Jeg kommer til å savne friheten, friskheten, fjellene, fjellufta, fargene og det frie utsynet. Men jeg har savnet familien lenge nok. Det veier tyngst. Det blir godt å komme hjem ❤️



