Hvordan du kan følge med på årets viktigste begivenhet for norsk langdistanse:

Følg Hytteplanmila på streaming på direktesport

(Du må abonnere på Nettavisen eller en av A-pressens over 80 andre aviser for å se sendingen gratis)

Hele startlista med 4131 løpere

Resultater fra årets løp kommer her lørdag

Det meste om Hytteplanmila alle år siden 2007



Som vanlig har Hytteplanmila vært fulltegnet i år helt siden i vår. Da 300 ekstraplasser ble lagt ut for en måned siden forsvant også de på et blunk. Nå er det 4131 som er påmeldt til lørdagens løp. Deltakerrekorden fra 2019 med 3218 fullførende løpere kommer til å bli slått med god margin.



Det er lettere å fortelle hvem som ikke deltar av Norges beste i år enn å liste opp alle som deltar. Nedenfor finner dere et utvalg av deltakerne i eliteklassene. For damer er det egentlig ingen som mangler, selv om det er et par løpere til som kunne kjempet om en plass blant de 10 beste om de deltok.



Zerei Mezngi som ble sølvvinner i EM i München og vant Hytteplanmila i 2020, er på høydetrening i Kenya. Han ville så desidert vært blant favorittene. Og så mangler den store eneren, Jakob Ingebrigtsen, som har løyperekorden og norgesrekorden fra 2019 med 27.54. I det spesielle koronaløpet i 2020 jogget han i mål på sisteplass. Vi får tro at han neste år vil komme tilbake og revansjere det som ikke fungerte det året?



Filip Ingebrigtsen har egentlig Hytteplanmila i sine planer, men det er mye som ikke har vært som normalt for Filip i år, blant annet skader som har hindret trening gjennom mye av sommeren. Han er foreløpig ikke på startlista, selv om det helt sikkert vil komme noen navn til på startlista før løpet starter lørdag. Litt overraskende er det at ikke en eneste Halle Haugen er på startlista i år, men det kan det kanskje likevel bli?



Estimert tid eller antatt tid, hva er nå det?

På startlistene nedenfor er det satt opp estimerte tider for alle. Det er enten en tid som den løperen selv har ført opp ved påmeldingen eller når løperen ikke har ført opp en slik tid på påmeldingsskjemaet, så har arrangøren selv ført på en tid så de beste kunne få de laveste startnumrene og stille fremst i startfeltet. Vi finner derfor ikke automatisk de største favorittene på toppen av startlista. Løpere som har vært beskjedne når de har satt opp sin antatte sluttid, kommer dermed lenger ned på startlista enn deres årsbeste tilsier.



Menn

Det er ikke lett å tippe vinneren nå etter at noen har hatt sesongpause og andre har flytt videre på den gode formen gjennom hele sesongen fra tidlig i vår,



Vi kan uansett ikke komme utenom fjorårsvinneren Narve Gilje Nordås. Men oddsen er like høy for flere andre og da ikke minst nr. 7 på 10.000 m i EM i München, Magnus Tuv Myhre, og unge Abdullahi Dahir Rabi, som ble nr. 2 i U20-klassen i EM i terrengløp i fjor. Treeren i samme klasse er også på plass, danske Joel Lillesø, som i likhet med Rabi også er 19 år. Han er langt bedre når det er fast underlag enn i våte terrengløyper og topper statistikken i Danmark suverent både på 3000 m og 5000 m.



Vi deler ut like høye odds til alle disse fire. Bak disse er det Per Svela som får høyest vinnerodds av Kondis. Vi kan ikke regne bort verken Senay Fissehatsion eller Awet Kibrab. Awet har levert sterkt på 5000 m i år, men er også trolig best når det er litt kortere enn 10 km. Senay Fissehatsion har slitt med en skade i år og har ikke fått ut sitt beste enda, men er god på 10 km gateløp.





Fjorårsvinneren: Narve Gilje Nordås måtte dra hele veien i motvinden fra 5 til 8 km i fjor. Her prøver han å få toeren, Isaac Tesfamichael, til å dra, men Isaac hadde mer enn nok med å henge på. (Foto: Kjell Vigestad)



Startliste for de beste i eliteklassen for menn

St.

nr. Navn Land Klubb klasse antatt

tid 100 Narve Gilje Nordås NOR Sandnes IL M23-34 28:10 101 Joel Ibler Lillesø DEN M18-19 28:20 102 Senay Fissehatsion NOR Ull/Kisa IL M23-34 28:49 103 Magnus Tuv Myhre NOR Brandbu IF M20-22 28:52 104 Per Svela NOR Ull/Kisa IL M23-34 29:01 105 Awet Nftalem Kibrab NOR Ull/Kisa IL M23-34 29:10 106 Abdullahi Dahir Rabi NOR Runar IL M18-19 29:17 107 Petter Rypdal NOR Tjalve IK M23-34 29:21 108 Simon Steinshamn NOR BUL IL M23-34 29:26 109 Frew Zenebe Brkineh NOR Sandnes IL M35-39 29:36 110 Mathias Flak NOR Steinkjer FIK M23-34 29:41 111 Tim Robertson NZL M23-34 29:43 112 Martin Kirkeberg Mørk NOR Hellas IF M20-22 29:55 113 Tord Franke Ulset NOR Selsbakk IF M18-19 29:59 114 Rolf Steier NOR Vidar SK M35-39 30:25 115 Eivind Trym Wikshåland NOR Gular IL M23-34 30:26 116 Mathias Moen NOR Vidar SK M23-34 30:30 117 Mikkel Blikstad Thomassen NOR Tjalve IK M18-19 30:30 118 Paul Whittaker GBR M23-34 30:30 119 Trygve Feidje Mjelde NOR Osterøy IL M23-34 30:30 120 Andreas Penne Nygård NOR GTI FIK M40-44 30:31 121 Andreas Iden NOR Gneist IL M23-34 30:36 122 Sondre Arne Hoff NOR Gular IL M23-34 30:38 123 Targan Yousif NOR Herkules Friidrett M23-34 30:40 124 Kidane Tsegay Breketab NOR M23-34 30:45 125 Trym Fjøsne-Hexeberg NOR Ull/Kisa IL M18-19 30:45 126 Sjur Prestsæter NOR Vidar SK M23-34 30:45 127 Simen Ellingsdalen NOR Steinkjer FIK M23-34 30:45 128 Merlijn Van Der Velden NED M18-19 30:50 129 Eivind Klokkehaug NOR Vidar SK M23-34 30:57 131 Ferdinand Kvan Edman NOR Tjalve IK M23-34 28:30 132 Eivind Øygard NOR Jølster IL M23-34 28:46 133 Ibrahim Buras NOR Tjalve IK M20-22 29:09 134 Even Brøndbo Dahl NOR FIK Orion M23-34 29:30 135 Theodor Berre Jacobsen NOR Vidar SK M20-22 30:29



Kvinner:

For kvinner er det bare en favoritt, Karoline Bjerkeli Grøvdal, og med den formen hun viste til og med VM i friidrett, så ville europarekorden på 10 km på 30.19 så absolutt vært innenfor rekkevidde. Med ryggplagene som gjorde at hun måtte bryte på 10.000 m i EM, har satt henne tilbake. Det har hindret normal løpetrening i en periode. Norgesrekorden på 5 km med 14.58, som hun satte under Norgesløpet 1. oktober, viser at hun fortsatt er i bra form, men likevel et stykke unna sin aller beste form i år.



Hun har tidligere hatt god matching av svenskene Meraf Bahta og Samrawit Mengsteab i Hytteplanmila. Men i år er de opptatt med det svenske mesterskapet i terrengløp. Svenske Sanna Mustonen kan blande seg inn i kampen om andreplassen, men kan like gjerne bli nr. 10, for her blir det jevnt.



Mathilde Theisen er tilbake i bra form helt på tampen av sesongen, Ine Bakken har vist god form over lang tid, Hanne Mjøen Maridal løp en glimrende halvmaraton i København nylig, Kristine Meinert Rød har vært årets komet mens Vienna Søyland Dahle er en glimrende spurter, og så selvsagt vinneren fra 2019, Sigrid Jervell Våg, om hun finner igjen formen fra tre år siden. Vi gir omtrent samme vinnersjanse til alle disse og tar gjerne med Kristine Engeset og Pernilla Epland i samme slengen. Alle disse åtte norske kan komme under 34.00 om forholdene blir gode.



Og det gjør nok også Annie Bersagel som vant Hytteplanmila i 2006 - for 16 år siden - med 34.22. Nå løper hun nok enda fortere.





Vinner i 2019: Sigrid Jervell Våg på vei opp siste bakken til seier med 32.52. (Foto: Per Inge Østmoen)



Startliste for de beste i eliteklassen for kvinner

St.- nr. Navn Land Klubb Klasse Antatt tid 1 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR Tjalve IK K23-34 30:32 2 Sigrid Jervell Våg NOR Tjalve IK K23-34 32:50 3 Vienna Søyland Dahle NOR Sandnes IL K23-34 33:18 4 Mathilde Theisen NOR Vidar SK K23-34 33:19 5 Kristine Eikrem Engeset NOR Runar IL K23-34 33:23 6 Ine Bakken NOR Gular IL K23-34 33:44 7 Hanne Mjøen Maridal NOR Strindheim il K23-34 33:49 8 Kristine Meinert Rød NOR Oppegård IL K20-22 33:50 9 Pernilla Epland NOR Stord IL K23-34 34:02 10 Anna Marie N, Sirevåg NOR Vidar SK K18-19 34:34 11 Annie Bersagel NOR Tjalve IK K35-39 34:25 12 Mari Rolgheten Ruud NOR Runar IL K20-22 34:02 13 Sanna Ella Mustonen SWE K23-34 33:40 14 Kristin Vabø NOR Spirit Friidrett K40-44 35:00 20 Marte Mæhlum Johansen NOR Raumnes-Årnes K23-34 35:00 21 Anne Årrestad NOR Vidar SK K23-34 35:30 22 Adele Norheim Henriksen NOR Gular IL K20-22 35:30 23 Ingrid Hannestad NOR Kamp/Vestheim K23-34 35:30 24 Linn Eriksen NOR Heming IL K23-34 35:30 25 Wilma Anna Torbiörnsson NOR UllKisa IL K14-15 35:45 26 Ingeborg Synstnes Hole NOR Åndalsnes IF K14-15 35:45 27 Emilie Mo NOR Vidar SK K20-22 35:50 28 Ingrid Helene Nyhus NOR Strindheim il K23-34 35:50 29 Hanna-Maija Rantakylä FIN K23-34 35:51 30 Jessica Gunnarsson SWE Vidar SK K45-49 35:59 50 Asta Ellingvåg NOR Vidar SK K40-44 36:00

Hvordan blir været lørdag i følge Yr:

07 0 ° 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s 1 (2) Flau vind fra øst med vindkast på 2 m/s 08 – 14 0 ° 1 m/s fra nordøst med vindkast på 1 m/s 1 (1) Flau vind fra nordøst med vindkast på 1 m/s 14 – 20 7 ° 1 m/s fra sørvest 1 Flau vind fra sørvest



Stemmer denne værmeldingen, så blir det perfekt løpevær: overskyet, kaldt og nesten ikke vind. Vindretning fra øst og nordøst er også grei for løperne, men det kommer et værskifte i bakkant av løpet, ifølge Yr.