- Dette var utrolig moro, sa Elisa Götsch Iversen med et stort smil etter å ha løpt BUL Tromsø orientering inn til gull i junior-NM stafett for damer på Konnerud i dag.

Og det var en skikkelig overraskelse for de tre juniorene i BUL Tromsøs gul-røde farger:

- Jeg visste ikke at jeg var først i løypa. Det var på oppløpet jeg skjønte at vi kom til å vinne, fortalte ankerkvinnen.



En stabil sådan, for etter to andreplasser tidligere i helgen ble det altså toppen av pallen i dag for Elisa Götsch Iversen, hvor hun fikk selskap av lagvenninnene Mariluise Schmitt Gran og Klara Graversen:

- Jeg hadde aldri trodd vi skulle vinne, eller få medalje. Jeg hadde kanskje håpet på en premie, sa sistnevnte – og la til:

- Dette er bare artig.



Nesten like artig var det for de andre medaljevinnerne i Nydalens SK – som tok sølv med Marie Scheele, Inga Skaarer Wiklund og Oda Scheele. Bronsen gikk til SPK Freidig – og trioen Maria Strømdal Wik, Mathea Spets Storhov og Mari Eidsmo.

Om det var overraskelseseier i dameklassen, må det være lov til å si at det var – i hvert fal en av – favorittene som gikk til topps i herreklassen da Nydalens SK løp først over mål:

- Dette betyr mye, sa ankermann Kornelius Kriszat-Løvfald og fortsatte:

- Denne stafetten er en av de viktigste vi løper gjennom sesongen.



Muligens trioen fra Oslo-klubben da var noe preget av stundens alvor, for det kom ikke av seg selv for den stødige trioen med Kasper Bakken Ulseth, Nils Anders Niklasson og altså Kornelius Kriszat-Løvfald. Ut på sisteetappe var det drøye halvannet minutt ut til Sandnes IL – som ledet etter to etapper:

- Jeg måtte «kjøre på» litt, og etter hvert begynte også teknikken å sitte. Selv om jeg selt litt med å finne roen med Sandnes i rygg.



Til slutt kvittet Kriszat-Løvfald seg med Markus Richter og Sandnes. Dermed kunne trioen fra Nydalens SK defilere over mål til seier -, og NM-gull. Det andre på rad for ankermannen, som er den eneste gjenværende fra Nydalens SK sitt vinnerlag i junior-NM stafetten fra i fjor. I år vant de foran nevnte Sandnes – med Jone Valdal, Andreas Vistnes Myklebust og Markus Richter. Fossum – med trioen Marius Bakke, Sindre Vie Strisland og Philip Lehman Romøren – tok bronsen i den avsluttende distansen på Konnerud.

Tekst: Norsk orientering, Foto: Bjørn Hauge

Resultater

D 17-20:

1) IL BUL-Tromsø 1, 1.41.41,

2) Nydalens SK 1, 1.46.50,

3) Freidig 1, 1.49.32,

4) Oppsal Orientering 1, 1.49.35,

5) Tyrving IL 1, 1.50.08,

6) Fossum IF 1, 1.54.15,

7) NTNUI 1, 1.54.35,

8) Freidig 2, 1.56.05,

9) NTNUI 2, 2.02.16,

10) Nydalens SK 2, 2.06.19.

H 17-20:

1) Nydalens SK 1, 1.49.09,

2) Sandnes IL (Rogaland) 1, 1.53.13,

3) Fossum IF 1, 1.58.06,

4) Bækkelagets SK 1, 1.59.18,

5) Kongsberg OL 1, 1.59.30,

6) Oppsal Orientering 1, 1.59.33,

7) Freidig 1, 2.01.16,

8) Asker Skiklubb 1, 2.01.19,

9) Lillomarka OL 1, 2.01.22,

10) Oppsal Orientering 2, 2.01.41.