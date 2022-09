På denne siden kan du se miniatyrutgaver av bildene vi nå har publisert. Tilgangen til større utgaver er forbeholdt Kondismedlemmer.

Maraton

På denne siden finner du bilder fra den fulle maratondistansen. Løp du distansen på mellom 3:10 og 4:45 er det en viss mulighet for at du er blitt avbildet på noen av disse bildene.

Halvmaraton

På denne siden finner du bilder fra Halvmaraton. Løp du distansen på mellom cirka 1:18 og 1:40 er det en viss mulighet for at du er blitt avbildet på noen av disse bildene.

10 kilometer

På denne siden finner du bilder fra 10kilometer. Løpere som er avbildet på disse bildene løp distansen raskere enn 35 minutter (stort sett).

