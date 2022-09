Helgens ultraløp i Nice byr på en særdeles naturskjønn opplevelse, der løypa går fra fjellene og de vakre skogene til det skinnende vannet i Middelhavet. Variasjonen i terrenget er stort, og løperne tilbakelegger 111 kilometer og over 5000 høydemeter på sin vei fra den lille landsbyen Roubion til storbyen Nice ved havet.





Det går opp og ned fra Roubion til Nice.



Tobias Dahl Fenre vant foran Didrik Hermansen

Blant godt over 900 startende løpere, og rundt 480 som fullførte, var det to nordmenn som tok de øverste plassene. Den drøye distansen og derav drøye løpstiden til tross, det skilte under 3 minutter mellom Dahl Fenre og Hermansen. Førstenevnte fra Grenland Ultra Runners løp i mål på 12:37:07, mens Hermansen fra Hoka One One kom 2 minutter og 47 sekunder bak, på 12:39:54!



- Det var en fantastisk lidelsesfest! En lang dag på sleipt og gjørmete underlag med Didrik Hermansen. Det var et skikkelig Ultra Trail-eventyr fra mektige og vakre fjell til det mørke blå Middelhavet, skriver vinneren på sin Instagramprofil.



Jørgen Jevne fra Nederlaget sørget for at enda et norsk flagg stod på førstesiden av resultatlisten. Jevne ble nummer 6, og var i mål etter 14:38:38.















