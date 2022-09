– Jeg hadde sett for meg en del rolig trening i september, og syntes det var spennende og annerledes å skulle sanke høydemeter, men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli så revet med, sier Lasse, som arbeider som elektriker til daglig med mange lange dager.

– Det er ikke alltid så lett å finne tid for fjellturer. Jeg jobber seint og da blir det gjerne mørkt. Været her i Trøndelag har også vært ganske dårlig i det siste. De fleste høydemetrene er derfor samlet på tredemølle, sier han. Det er nok også årsaken til at «fjellturene» til Lasse ofte ender opp på runde tall.

Trener vanligvis ikke i bakker

Til vanlig blir det lite høydemeter på treningene. Når september er over har han trolig samlet flere høydemeter enn han ville ha gjort på et helt år til vanlig.

– Det at jeg har løpt lite i bakker har jeg stort sett angret på når jeg har møtt på motbakker i diverse løp jeg har deltatt i. Jeg har derfor forsøkt å få en motbakkeøkt i uka. Denne har vært for eksempel 4 x 5 minutter med 10 prosent stigning, sier han.

Treningsmengden kan variere en del alt etter hva han har overskudd til.

– Noen ganger blir det fem til sju økter i uka, mens det andre ganger kan bli kun to, sier han.

Langrenn på vinteren

Lasse trener stort sett løping, og uten noen streng treningsplan.

– Jeg er stort sett ute og samler kilometer uten å ha noen stor mening bak det jeg gjør. Vanligvis blir det 40-60 kilometer i uka, men nå i september har det blitt rundt 100 kilometer hver uke. Det blir også en del gode intervaller og rolige langturer. På vinteren liker jeg godt å gå langrenn, mens jeg legger inn noen rulleskiturer på sommeren. Jeg er også innom styrketrening og vektløfting i perioder. Det morsomme med styrketrening er at det skal relativt få økter til for å få framgang, sier han.

Nå er målet å vinne hele konkurransen.

– Jeg trodde da jeg meldte meg på at om jeg samlet 1000 høydemeter om dagen, og klarte 30.000 høydemeter i løpet av måneden, så kom jeg til å vinne, men det ser ikke slik ut. Jeg er utrolig imponert over Christian Prestegård og Anna Tråve som ligger like bak. Jeg må nok sanke mer enn 30.000 høydemeter om jeg skal vinne, sier han, og innrømmer at han begynner å bli sliten.

– Dette er tungt både mentalt og fysisk, sier han.

Den som blir beste kvinne eller mann i Kondisløpets høydemetersanking får et par gratis løpesko fra Saucony, og må samtidig dokumentere at de virkelig har samlet alle høydemetrene de har registrert. Lasse har dokumentert dette på Strava og Garminklokka si, og alle som vil se treningene hans finner han på Strava.