90 løpere stilte til start i mosjon og aktiv klasse, samtidig som et nytt barne og ungdomsløp fikk 16 på startstreken. I tillegg var det flere hundre som deltok i trimklassen da Torvikbukt IL feiret 50-årsjubileum for det tradisjonsrike landeveisløpet Torvikbukt rundt.

- Jeg har aldri vært i så god form som denne sesongen, og her ble det pers med to minutter. Det blir spennende å se hva det kan bli under terreng-NM, hvor målet er å kjempe i toppen, sier Live Solheimdal som løper for Steinkjer Friidrettsklubb.

I fjor måtte hun bryte i Torvikbukt men i år har ting gått mye bedre i de fleste løpene hun har stilt opp i.

- Dette er mye lenger løp enn jeg har løpt tidligere i år, men det er gøy å prøve formen også i lengre løp, sier Live som kom inn til tiden 49,28 og femte beste totalt i løpet.

Nesten løyperekord

I herreklasssen var det heller ingen tvil om hvem som skulle vinne. Johan Bugge fra Eidsvåg har hatt en lite aktiv sesong og ikke konkurrert utenlands på flere år. Nå håper han gryende form skal bli bra når han igjen stiller i VM motbakke i Thailand i november.

- Formen kjennes bra, men det var litt krevende i den bratteste bakken som jeg har respekt for, sier Johan som kom i mål på tiden 43,12. Det er halvannet minutt bak løyperekorden hans fra 2015.

Nummer to i mål var Truls Torvik, som kommer fra bygda men bor i Trondheim. Han er bare mosjonist for å holde formen vedlike, men oppnådde den gode tiden 46,50.

Han var en av alle vinnerne både i herre og dameklassene fra tidligere år som ble invitert til å være med på festen, og de som møtte opp ble tatt frem på scenen for å få heder og en kopp som minne.

God stemning

- Å løpe her er alltid trivelig, og med god stemning ute i løype og hallen med målgang gleder jeg meg alltid til å stille her, sier Alf Ottar Dahlen fra Osmarka. 71-åringen har løpt enkelte år med barnevogn, og stiller trofast opp slik også de to andre jubilantene Ola Bjarte Orset og Nils Engdahl. De ble alle hedret etter løpet.

Også totalvinnere av Torvikbukt 6-topper og Torvikbukt rundt sammenlagt fikk sine premier i tillegg til premier for selve jubileumsløpet.

;Torvikbukt har klart å bevare den gamle gode stemningen som gjør at løperne kommer tilbake år etter år. Selv om deltakelsen var enda større i gamle dager, har det vært økende deltakelse de siste årene.

Her er det like før start med 90 deltakere.

Johan Bugge på vei opp den bratte bakken.

Truls Torvik i fint driv som andremann opp bakken og i mål.

Alf Ottar Dahlen har løpt alle 50 årene og er fortsatt aktiv.

Ole Martin S. Nygaardz debuterte i sitt første løp i Torvikbukt.

Sophia og pappa Rolf Gjøen har vært sammen i Torvikbukt rundt hvert år siden hun ble født. Her er de halvveis med Pia Torell fra Eide like foran.

Jan Erik Buan fra Norodd vant 50-årsklassen.

Per Myren løp raskt i kuppert løype.

Therese Thue Hvattum fra Kleive tok like godt ungen i vogn og løp rundt løypa.

Ola Bjarte Orset, Nils Engdahl og Alf Ottar Dahlen fikk 50-årsplakett.

Her går starten på barne og ungdomsløpet.

Einar Engvig fungerte som hare de første meterne ut fra start.

Ole Birger Ulset leder an i gruppen bak de beste.

Her er vinnere fra de siste 50 årene. Damene er vi Jenny Neste (f.v.), Ann Kristin Amundsen, Bjørg Torvik, Live Solemdal, Birgit Avset, Siv Vassdal, og Mari Unhjem (bak). Herrene er Johan Bugge, Kristian Nedregård, Kolbjørn Hjertvik, Bjørn Olsen, Asle Olsen, Svein Gjeldnes, Truls Torvik og Ola Bjarte Orset.

Det ble kåret vinnere at Torvikbukt rundt og Torvikbukt 6-topper sammenlagt. Her ser vi Jonas Hesthaug og Jenny Nesje som vinnere av «årets råskalle», Karen Bruseth og Fredrik Bruseth med andreplass og Beate Foss og Espen Avset Fredriksen med tredjeplass.