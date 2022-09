Norges cupen junior

D17-18

1 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 530

2 Anna Taksdal Ganddal IL 469

3 Mathea Gløersen OL Tønsberg og omegn 459

4 Elisa Götsch Iversen IL BUL-Tromsø 457

5 Synne Sandven Notodden OL 395

6 Maria Strømdal Wik Freidig 376

D19-20

1 Oda Scheele Nydalens SK 540

2 Pia Young Vik Nydalens SK 530

3 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 473

4 Ingeborg Rygg Eikeland Bergens TF 435

5 Åsne Haavengen NTNUI 389

6 Sara Nystrøm Olsen NTNUI 318

H17-18

1 Philip Lehmann Romøren Fossum IF 530

2 Alfred Bjørnerød OK Moss 513

3 Nils Anders Niklasson Nydalens SK 453

4 Andreas Myrvold Skovlyst Kongsberg OL 422

5 Ask Olaussen Oppsal Orientering 368

6 Axel Aalde Nydalens SK 367

H19-20

1 Kornelius Kriszat-Løvfald Nydalens SK 560

2 Martin Vehus Skjerve Frol IL 476

3 Cornelius Bjørk Bækkelagets SK 447

4 Brage Takle Kristiansand OK 442

5 Tobias Alstad Frol IL 410

6 Mikkel Holt Freidig 391