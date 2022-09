(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

E6-undergangen fungerte som garderobe.

Kveldens løp gikk på sprintkart. Det var mange poster og en del langstrekk med veivalg på kveldens løyper som Norsk-Tipping BIL var arrangør for. Noe gateorientering, innom Husebyparken og en runde nede ved Mjøsa og Mjøsparken for de lengste løypene. Dette var et fint område og arrangere sprintløp, og så var det vel greit det ikke var så mange badegjester i Mjøsparken denne høstkvelden....

Det var litt kjølig, litt duskregn, men en trivelig kveld på kartet Mjøsparken. Dette var det siste bedriftsorienteringsløpet for sesongen. I alt har det blitt arrangert 20 løp.

Langløypa målte 5 km i luftlinje, men raskeste veien mellom postene blir en del lengere i sprint-gateorientering. På kveldens langløype var vel beste veivalg målt til ca. 7 km.

Raskest i langløypa var Anne Marit Bordal og Sigurd Dæhli.

Anne Marit Bordal løp langløypa.

Sigurd Dæhli vant kveldens langløype.

Kveldens løypelengder:

D 1,5 9 poster 1,4 km

H 1,5 7 poster 1,5 km

D 2,5 10 poster 2,2 km

H 2,5 12 poster 2,2 km

D 3,5 14 poster 3,3 km

H 3,5 17 poster 3,4 km

D/H 4,5 20 poster 4,4 km

D/H 5,5 21 poster 5,0 km

De beste i Bedrifts-o-løp Stela, Brumunddal 27.09.2022: D 1,5 Plass Navn Klubb Tid Etter Km-tid 1 Linda Stensby Stenbakken Løten kommune BIL 13:44 10:33 2 Unni Fladsrud Vold Moelven 16:07 02:23 12:23 3 Irene Øien Sparebank 1 Østlandet 16:10 02:26 12:26 D 2,5 1 Susanne Valberg Granheim Sparebank 1 Østlandet 21:45 09:53 2 Berit Røste Sykehuset Innlandet 21:46 00:01 09:53 3 Mette A Wernberg Sparebank 1 Østlandet 22:49 01:04 10:22 D 3,5 1 Elianne Haneberg Sparebank 1 Østlandet 30:41 09:17 2 Wenche Bjørnstad Geno 32:07 01:26 09:43 3 Rita Hangaard Sparebank 1 Østlandet 32:10 01:29 09:44 D 4,5 1 Eirin Lodgaard Sintef Raufoss 41:07 09:33 2 Line Merete Libak Løten kommune BIL 44:55 03:48 10:26 3 Unn Mette Klopbakken Gjøvik Kommune 46:36 05:29 10:50 D 5,5 1 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 39:31 07:54 H 1,5 1 Roger Sterud Arve Hagen BIL 11:04 07:22 2 Ottar Evensen Elverum kommune BIL 14:54 03:50 09:56 3 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 15 03:56 10:00 H 2,5 1 Kristian Narum OL Vallset/Stange 18:01 08:11 2 Arne Hagen Vegvesenet 18:44 00:43 08:30 3 Leif Martin Kjos Sparebank 1 Østlandet 19:18 01:17 08:46 H 3,5 1 Tom S Helgesen Hamar Post BIL 26:40 07:50 2 Terje Tangen Ringsaker OK 28:02 01:22 08:14 3 Tor Haugstulen Hamar Post BIL 29:22 02:42 08:38 H 4,5 1 Terje Wikstrøm Geno 37:37 08:44 2 Vidar Nomerstad Sparebank 1 Østlandet 38:15 00:38 08:53 H 5,5 5 KM 1 Sigurd Dæhli Løten kommune BIL 35:55 07:11 2 Frode Ødegårdstuen ASKO 37:50 01:55 07:34 3 Bjørn Solbergseter Austmarka o-lag 38:40 02:45 07:44

Start- og sluttid noteres. Start- og sluttid noteres.

Sekretæriatet.

O-sport med salg av o-utstyr.

Gangbru ved Mjøstårnet​.

Arve Hagen-løpere klare til start.

Olav Juliusen studerer veivalget til første post.

Frode Ødegårdstuen mot mål.

Frode Bergersen mot mål​.

Bjørn Solbergseter mot mål.

Kart med langløypa.