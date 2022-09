Hanne Mjøen Maridal heva seg til et nytt nivå da hun løp København Halvmaraton på 1.12.47 for halvannen uke siden. Under Nidarø Rundt fikk hun vist at 5 km-formen også er god. 16.15 er den tredje beste norske tida på distansen i går. Bare Ina Halle Haugen og Amalie Sæten har løpt fortere, og avstanden fram til dem begge er på bare 4 sekunder. For Hanne Mjøen Maridal sin del var det også klar pers. Den gamle var på 16.28 og skrev seg fra 2020. Banepersen til Hanne er på 16.23,40 så dette var hennes klart raskeste løp på 5 km / 5000 m noensinne.

Ingrid Helene Nyhus på andreplass var akkurat et minutt bak vinneren. I alt var det 8 av de 30 kvinnene som løp eller gikk 5 km, som klarte ei tid under 20 minutter.

Herreklassen på 5 km ble vunnet av Henrik Marius Laukli på 14.51. Han løper i klasse 20-22 år, mens andremann, Øystein Kvaal Østerbø, er i 40-årsklassen. Med 15.30 trygger Østerbø sin egen tredjeplass på den norske statistikken for klassen, mens Laukli beholder fjerdeplassen i den eldste juniorklassen sjøl om han forbedret tida si med 3 sekunder.

54 menn løp 5 km, og 9 av dem løp under 17 minutter. Det var også tilbud om gåklasse på 5 km, og sju kvinner og en mann benytta seg av dette tilbudet.



5 km kvinner 1 Hanne Mjøen Maridal K23-34 Strindheim IL 16:15 2 Ingrid Helene Nyhus K23-34 Strindheim IL 17:15 3 Vibeke Jensen K23-34 Namdal løpeklubb 17:43 4 Amalie Kristin Kvandal K23-34 Strindheim IL 18:00 5 Nora Kristiansson K23-34 TRONDHEIM 18:34 6 Elisabeth Stubberud K35-39 Strindheim IL 18:45 7 Nora Waldal Slettom K14-15 Nybrott il 19:03 8 Alice Skovholt Bonnemaire K12-13 Freidig 19:33 9 Frida Wangberg Lund K14-15 IL Nybrott 20:40 10 Mette Eid Løvås K50-54 Strindheim IL 20:51 5 km menn 1 Henrik Marius Laukli M20-22 Strindheim IL 14:51 2 Øystein Kvaal Østerbø M40-44 Strindheim IL 15:30 3 Henning Offigstad M35-39 Bratsberg IL 15:31 4 Magnus Øyen M14-15 Rindal IL 16:10 5 Anders Ofstad M23-34 Strindheim IL 16:15 6 Håvard Tømmerdal M23-34 Bratsberg IL 16:30 7 Tore Berdal M23-34 Kyrksæterøra Il/Oxyflow Testlab 16:38 8 Lars Hagen M45-49 TRONDHEIM 16:39 9 Richard Williamson M35-39 Hommelvik IL 16:58 10 Even Andreas Hansen M23-34 RANHEIM 17:11



61 tok to runder i løypa

10 km-løperne sprang to runder i løypa som stort sett snor seg langs Nidelva og har mål inne på Øya stadion. Av de 61 var bare 8 kvinner, og triatleten Hannah Judithe Eriksen var raskest med 38.28. Også Ingri Meum Byrkjeflot og Lene Berg Hanssen klarte tider under 40 minutter og ble nummer to og tre med 39.51 og 39.54.

I herreklassen la Ebrahim Abdulaziz en ny triumf til sin lange merittliste. 31.27 bringer han til topps på den norske årsstatistikken i klasse 40-44 år. Vegard Sæbu ble nummer to med 32.36 og Emil Fjeld Olsen nummer tre med 33.08.

10 km kvinner 1 Hannah Judithe Eriksen K23-34 NTNUI / Triatlon 38:28 2 Ingri Meum Byrkjeflot K35-39 Trondheim & Omegn SK 39:51 3 Lene Berg Hanssen K20-22 Byåsen IL 39:54 4 Lisbeth Vold K50-54 Strindheim IL / Equinor BIL 42:24 5 Anne Grete Myhre K45-49 Sjetne IL 44:11 6 Heidi Flo Bødal K23-34 EY 48:49 7 Guri Wangberg K40-44 Lånke IL 50:49 8 Solveig Hastadklev K40-44 Dalebrand 01:03:27 10 km menn 1 Ebrahim Abdulaziz M40-44 Strindheim IL 31:27 2 Vegard Sæbu M23-34 Skrautvål IL 32:36 3 Emil Fjeld Olsen M23-34 NTNUI 33:08 4 Isak Bergset M23-34 Frol IL / Team PK 33:57 5 Oscar Ovanger M23-34 TRONDHEIM 34:04 6 Martin Hansen M23-34 NTNUI 34:13 7 Thomas Kjetland M40-44 Trondheim & Omegn Sportsklubb 34:29 8 Ola Rossvoll M35-39 Bratsberg IL 34:55 9 Georg Lande M23-34 Namdal løpeklubb 35:26 10 Per Anders Dugstad M23-34 Krik G10 35:35



Mindre enn to uker etter at han tok sitt fjerde NM-gull på maraton, løp Ebrahim Abdulaziz inn til norsk årsbeste på 10 km i klasse 40-44 år. (Foto: Bjørn Johannessen)