Andreas Mjåland tok en klar seier i den lange løypa som normalt er 25 km, men i år var kortet inn til 24 km på grunn av store byggearbeider i start- og målområdet. Tida til Mjåland ble 1.44.33. Raskeste dame i lang løype var Liv-Anna Folgerø med tida 2.17.38.



I klasse menn junior, som i år løp 14 istedenfor 15 km av samme årsak som nevnt over, var Vemund Myhre raskest med tida 59.38. I kvinner senior, kort løype, ble det en suveren seier til arrangørklubbens Lucia Philipp med sterke 1.00.59. For noen år siden leverte Lucia sensasjonelle resultater i motbakkeløp og terrengløp. Etter noen års pause ser det ut som om hun nærmer seg toppformen igjen.



Arrangementets hjemmeside med resultater: www.fagerheikongen.no.

Raskeste dame i kort løype var Lucia Philipp, Tvedestrand T & IF som løp på 1.00.59. Her sammen med raskeste juniorløper Vemund Myhre, Vegårshei IL som løp på 59.38. (Foto: arrangøren)

Resultater fra skogsløpet Fagerheikongen i Tvedestrand 25. sept. 2022 Lang løype (24 km.) Kvinner vet. 35 – 39 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 9 Liv-Anna Folgerø Tromøy IL 02:17:38 2 8 Guro Vågsmyr Kristensen 02:32:55 Kvinner vet. 40 – 44 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 12 Silje Andreassen Tromøy løpeklubb 02:17:52 2 10 Fride Austad 02:20:30 3 11 Ilka Huber Arendal Triathlon 02:25:55 Kvinner vet. 45 – 49 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 13 Astrid Hoppe Løpecompaniet 02:41:44 Kvinner vet. 50 – 54 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 14 Ingrid Fjøsne Koll 02:19:00 2 49 Randi Haugland Vegårshei IL 02:21:22 Menn senior Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 46 Andreas Mjåland Mjåland Kiropraktikk og trening 01:44:33 2 18 Marius Engeland Kristiansand løpeklubb 01:52:47 3 19 Mathias Rose Flosta Fanteforening (FFF) 02:04:37 4 17 Kristian Valle Dølemo IL 02:08:37 5 16 Frederik Grundekjøn Team Neste År 02:15:13 6 15 Bjørn Emil Thomassen KVIL 02:16:34 7 52 Håvard Smeland 02:20:17 Menn vet. 35 – 39 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 21 Erik Solfjeld TT&IF 01:54:54 2 20 Ansgar Kløvfjell 02:01:36 3 56 Tommy Skarstein 02:02:08 4 26 Tom Henrik Flaa Kristiansand løpeklubb 02:06:29 5 23 Gholamreza Sakhidad Risør il 02:10:13 6 24 Lars Klemet Jakobsson 02:12:21 7 25 Roy Christian Flaa Nikkelverk BIL 02:14:29 8 22 Geir Thorvildsen 02:22:26 Menn vet. 40 – 44 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 27 Georg Smedsaas Hisøy OK 01:49:28 2 55 Kenneth Halvorsen Grimstad løpeklubb 02:07:34 3 28 Harald Sundsdal Lillesand il 02:33:18 4 29 Trond Willy Case 02:41:49 Menn vet. 45 – 49 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 35 Reidar Askildsen 01:50:44 2 30 Andreas Nodland 02:00:30 3 34 Hans Einar Danielsen TT&IF 02:04:35 4 31 Audun Flateland Arendal Triathlon 02:05:51 5 43 Vegeir Knudsen FBI 02:19:00 6 54 Jan-Asle Gustavsen Grimstad Triathlon 02:20:52 7 48 Harald Fone GIL 02:23:09 8 33 Gøran Isaksen Gjeving IL 02:27:18 9 32 Eivind Gangsei Gjøvdal Friluftslag 02:36:25 Menn vet. 50 – 54 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 37 Kåre Ulevåg 01:58:51 2 41 Svein Flaten Vegårshei IL 02:02:37 3 38 Morten Røsås Gjeving I.L. 02:07:50 4 40 Paul-Erling Lia Nkom BIL 02:09:55 5 47 Trond Løvdal Songe SK 02:16:37 6 53 Aleksander Hals-Lydersen UiA 02:20:40 7 36 Alf Martin Svendsen 02:23:47 8 42 Trond Ellefsen 02:32:00 9 57 Kjell Torkelsen 03:13:15 Menn vet. 55 – 59 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 44 Thor Bylund Olasheiløpet 02:10:53 Menn vet. 65 – 69 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 45 Rune Bjørklund Express I.L. 02:07:20 2 51 Magne Isaksen Froland IL 02:23:47 Mosjon (alfabetisk rekkefølge) Stn. Klubb Klubb Tid 1 Gunnar Bjørn Solfjeld Tvedestrand Turn & IF 03:48:00 2 Jan Eldrup TT&IF 02:49:53 3 Leif Henriksen Sørfjell 03:07:51 6 Thore Jørgensen 02:30:01 4 Øystein Vereide Risør IL 02:36:45 Kort løype (14 km.) Kvinner junior Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 103 Tomine Voje Aabel TT&IF 01:17:11 2 121 Sigrid Isaksen Gjeving IL 01:19:26 3 101 Nini Thorsen TTIF 01:26:52 4 102 Tiril Thorsen TTIF 01:30:08 Kvinner senior Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 105 Lucia Philipp TT & IF 01:00:59 2 104 Camilla Trondsen TVT 01:30:00 3 106 Sarah Igland Dølemo IL 01:42:56 Kvinner vet. 35 – 39 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 120 Rita Kristoffersen Gjerstad IL 01:15:14 2 107 Ane Pettersen 01:31:12 Kvinner vet. 50 – 54 Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 109 Solveig Granås Arendal Triathlon 01:13:35 2 108 Renate Heen ACC/Arendal triatlon 01:27:04 Menn junior Nr. Stn. Navn Klubb Tid 1 115 Vemund Myhre Vegårshei 00:59:38 2 114 Trond Bjorvatten Vegårshei IL 01:00:57 3 112 Nikolai Stokke Sørfjell 01:06:28 4 111 Mathias Songe Aasbø Gjerstad IL 01:06:36 5 110 Aksel Isaksen 01:12:25 6 113 Oskar Isaksen Gjeving il 01:22:47 Mosjon (alfabetisk rekkefølge) Stn. Klubb Klubb Tid 117 Linda Helleland 01:42:56 Trim (alfabetisk rekkefølge) Stn. Klubb Klubb Tid 119 Anette Songe Carlsen 01:38:04 116 Erlend Waage 01:38:05 118 Harald Carlsen 01:29:31 122 Rune Sundsdal 01:13:45