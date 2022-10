Anette Velde Sande og Stian Haugland vann halvmaraton på Bjoa. I tillegg var det 10 km og barneløp. Men halvmaraton er hovudløpet som namnet på tilskipinga seier.



Deltakarar:

Halvmaraton: 51

10 km: 16

Barneløp med tidtaking: 18

Barneløp utan tidtaking: 32

117 som sprang i den vesle bygda i Vindafjord kommune i Nord-Rogaland (tidlegare Sunnhordland). På Bjoa skule er det 24 elevar.

Natta før løpet regna det godt. Det heldt fram til oppvarminga på Bjoa starta, rundt ein halv time før løpsstart. Så kom sol, 17 gradar og heilt vindstille. Dato 1. oktober. Det var singlet og shortsver.



Stian Haugland, avgjorde inne på stadion med ein voldsom spurt. Luke Cambridge - opphaveleg frå Bath i England - hadde dratt mesteparten av vegen, men vart nr. to like bak Stian Haugland. Trygve Vaka, frå Stavanger vart tredjemann i mål.



Dei tre beste mannfolka på halvmaraton: fv. Luke Cambridge, Stian Haugland og Trygve Vaka. (Foto: Gisle Sellevold)

Resultater halvmaraton

Menn

Kvinner



Anette Velde Sande, BFG Bergen Løpeklubb føre Floriana Alija, Haugesund. Her var konkurranseglade Anette 49 sekund føre Floriana. I lettare løype vil nok begge koma godt under 1.30.



Her kan leggast til at Mona Tyssøy på tredjeplass spring i klasse 50 - 54, medan dei føre henne spring i yngre klassar.





Vinnar 10 km: Bjørn Ketil Sørvik, Bremnes Seradhore. (Foto: Gisle Sellevold)



Resultater 10 km

Menn

Kvinner







Tore Mika Nerhus frå Sveio gir alt inn mot mål. (Foto: Gisle Sellevold)

Barneløpet er ein stor og viktig del av den filotte bygdefesten rundt halvmaratonløpet. (Foto: Sara Aanensen)



På tredjeplass: Trygve Vaka frå Harfsfjord jublar ved målpassering. (Foto: Gisle Sellevold)





Kaker nok til alle: Ingen bygdafest på Vestlandet utan stort utval av kaker. (Foto: Gisle Sellevold)



Tunge løyper

Løypene, både 10 km og ikkje minst halvmaraton, er temmeleg harde. 3 runder på stadion, så 1.5 km flatt på hovudvegen, så ca 500 m bratt motbakke opp i Bjoadalen og langs den nye dugnadstien, ca. 2 km langs Bjoavatnet. Deretter ut på Dalsvegen i ny motbakke. Så tek ein av på ein grusa gardsveg rundt 500 m og ned på ny relativt flat asfaltert veg i 1 km. Så kjem ein inn på ein ny 4 km lang grusa tursti, bygd på dugnad.

Same veg tilbake til den asfalterte vegen, men her spring ein vidare i den retninga ein kom, og går rett inn i ein ny, lang motbakke, før ein igjen spring inn langs vatnet, men motsett veg, og får det litt lettare inn mot mål.