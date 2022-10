Odd Erling Eriksen i Hareid IL melder at årets løp rundt Snipsøyrvatnet går lørdag 22. oktober. Snipsøyrvatnet Rundt startet opp i 1980 og er det eldste landevegsløpet på Sunnmøre.

Odd Erling sier til oss at starten er som tidligere år; der Snipsøyrdalsvegen tar av fra Hareidsvegen på Bigset. Men registreringen er på Hareid ILs klubbhus mellom klokken 12.00-13.45. Der er det også garderober og der blir det også premieutdeling og kafé etter løpet. Utøverne må selv komme seg opp til startområdet som ligger 3 km unna klubbhuset. For mange blir det oppvarmingen til løpet. Det er også god plass til bilparkering ved start.

Det blir 1/3-premiering i alle aldersklasser. Både til betaling i kiosken og til løpsavgift ved oppmøte (150kr for senior, 100 for junior, pluss evt. engangslisens for dem som ikke har løst helårslisens) kan en bruke Vipps.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Odd Erling Eriksen på telefon 90941263



Andre Gjerde er nå den eneste løperen som har deltatt på alle løpa i 42 år rundt Snipsøyrvatnet og Andre er også klar i år. Arnfinn Urke var med i de 10 første åra, og det spesielle med han var at han løp i samme joggesko alle 10 gangene. Det er også en rekord. Foto: arrangør



Reportasje fra løpet i Sunnmørsposten oktober 1983. Vinneren Arild Bjørdal med start nr. 37 står fremdeles som nummer to på topplisten.

Statistikk over de 20 beste menn og kvinner gjennom alle tider i Snipsøyrvatnet Rundt:

Menn:

39:10 Skogen Oddbjørn

40:35 Bjørdal Arild

40:56 Innselset Knut

40:58 Nedregård Kristian

41:03 Vartdal Jostein

41:15 Høydahl Sigve

41:18 Johansen Øystein Jarl

41:21 Meinseth Frank Otto

41:22 Galtung Hans Petter

41:32 Christiansen Tom

41:47 Kleppe Robert Idar

41:50 Bouchane Abdelkarim

41:57 Helland Magne

41:58 Megrund Marcus

42:16 Vartdal Karl Johan

42:23 Egset Jørn Helge

42:28 Breivik Jan Magne

42:28 Nedregård Svein Oskar Støvring

42:38 Hurlen Steinar

42:38 Melheim Lars-Martin



Kvinner:

46:41 Pilskog Trine

49:14 Wennemo Oda

50:14 Brande Tonje

50:59 Johansen Rigmor Ulstein

52:08 Nesset Karete

52:52 Hjelle Grethe

53:04 Dimmen Norunn

53:46 Rognstad Audhild Bakken

54:00 Olsen Ingunn Eikrem

54:17 Ryste Kari-Anne T.

54:35 Midtflø Oda

54:42 Snipsøyr Vendel

55:09 Vollsæter Maria

55:32 Holstad Hege

55:44 Håskjold Ingrid

0:55:47 Andersen Elise

0:56:01 Woxholth Nora

0:56:08 Nesheim May

0:56:21 Innselset Helga

0:56:34 Vattøy Maria