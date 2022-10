Starten for aktive klasser med 15 løpere i feltet. (Foto: Hans Martin Østerhaug/Lokalavisa)

Arrangør Arne Moren rapporterer fra løpet:

Lørdag 1. oktober arrangerte Øverbygda Fritidsklubb og Strandvoldbruas Venner i Trysil Strandvollrunden, et veiløp på 9 kilometer med start og mål ved Strandvoldbrua i Strandbygda i Trysil.

Det deltok bare 15 aktive løpere og 6 i trimklassen, i alt 21 deltakere i pluss 10 grader og regntunge skyer etter regnet.

I herreklassen vant Erlend Sørtveit fra Sportsklubben Vidar i Oslo på den sterke tiden 28,56, den nest beste tiden noensinne. Han var 5,28 minutt foran Julian Paula fra Trysil IL. Geir Øvergård vant klasse 50-70 år på 34,40 som var den tredje beste tiden. Han slo Jan Hermansson fra Malungs IF i Sverige med nesten 7 minutter. Klasse menn over 70 år vant Mats Fredriksson, også Malungs IF, på sterk tid 48,32. Han slo flere som var under 50 år. Ola Ingard Melbye fra Arneberg og Risberget IL var 2,11 minutt bak Fredriksson.

​I dameklassen var Katharina Thraning alene i klassen på 42,17.

Vinner av dameklassen, Katharina Thraning fra Oslo. (Foto: Hans Martin Østerhaug/Lokalavisa)

Andreas Hemstad fra Øverbygda Fritidsklubb løp inn til 2. plass i klasse 20-50 år. (Foto: Hans Martin Østerhaug/Lokalavisa)

I trimklassen løp Vidar Pettersen fra Eltdalen på 1.06.00 Seks deltok i trimklassen, derav to på sykkel. Speaker var Nils Erling Myhr fra Øverbygda. Løperne var fornøyde med løypa og arrangøren. Alle fikk premie og diplom, også funksjonærene. Bålet var tent.

Vidar Pettersen fra Eltdalen var førstemann i mål i trimklassen. (Foto: Hans Martin Østerhaug/Lokalavisa)

Lokalavisa var til stede og tok bilder og intervjuet løpere og funksjonærer. Tusen takk til alle som ga fine premier til løpet, og takk til alle som hjalp til før, under og etter løpet. Vel møtt neste år. Håper flere kommer da!

Hilsen fra Arne Moren i Øverbygda Fritidsklubb.

Primus motor for Øverbygda Fritidsklubb, Arne Moren, flankert av de to totalvinnerne Erlend Sørtveit og Katharina Thraning. (Foto: Hans Martin Østerhaug/Lokalavisa)

Forhåndsomtale: Strandvoldrunden i Trysil - løpet med noko attåt

Samleside for Strandvoldrunden

Se også reportasje i Lokalavisa Trysil-Engerdal: De kom, de så, de vant

Resultater Strandvoldrunden 01.10.2022:

Menn under 20 år

1 Julian Paula Trysil IL 34.24

2. Halvor Mikkelsen Ren-Eng 37.38

Menn 20 - 50 år

1 Erlend Sørtveit SK Vidar 28.56

2 Andreas Hemstad Øverbygda Fritidsklubb 38.42

3 Tom-Arne Løvås Øverbygda Fritidsklubb 41.19

4. Jon Moren Vianor Norge 48.59

5. Øyvind Løvåsen Øverbygda Fritidsklubb 50.00



Menn 50 - 70 år

1 Geir Øvergård Trysil Sykkelklubb 34.40

2 Jan Hermansson Malungs IF 41.31

3 Kjell Arne Østvang Engerdal Sportsklubb 58.27



Menn over 70 år

1 Mats Fredriksson Malungs IF 48.32

2 Ola Ingard Melby Risberget IL 50.43

3 Oddbjørn Evensen Risberget IL 58.00

4 Jan Haugnæss Trysil Trekkhundklubb 1.06.10



Damer 20 -50 år

1 Katharina Thraning Klubbløs 42.17



Trimklasse

1 Vidar Pettersen Eltdalen 1.06.00

2 Magnar Jaros Syby

3 Emil Strøm Jessheim

4 Sara Prikasky Syby

5 Hanna Lerbak Holt Trysil Gåforening