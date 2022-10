(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Startfeltet på Ringreven søndag.

Det må være minst en løper av hvert kjønn på laget og aldersbestemte løpere på 2 og 3 km. 5 km kan løpes av alle. Etappene var 3 km, 2 km, 5 km, 2 km og 3 km. Samtlige etapper var gaflet.

Løten OL vant til slutt stafetten etter å ha vekslet som nummer 1, 1, 3, 2 og 1. Vang OL kjempet lenge om seieren i stafetten med sine to lag, men måtte se seg slått av Løten OL. Vang OL ente på andre- og tredje plass. OL Toten-Troll kom på fjerde- og Gjø-Vard OL på femteplass. I alt stilte 29 lag til start i mixstafetten og fire lag i D/H11-12 med to etapper.

De som ikke hadde noe stafettlag å løpe på, løp i individuelle klasser, 33 løpere.

Emilie Westli Andersen, Løten OL først inn etter første etappe.

Evine Westli Andersen løp Løten OL i mål på sin femte etappe.

Kenneth Bilstad, Vang OL løp Vang OL inn til andreplass​.

Ingvild Gjessing løp Vang OL 2. lag inn til 3. plass​.

Lørdag arrangerte Hamar OK den tradisjonelle Furugampen i Furuberget. Her stilte 139 løpere til start. Løypene var fra 1 km til 5,2 km for seniorklassen. Best i D17- var Anna Stüdeli, Eidsvoll OL og i H17- Tobias Tronbøl Lium, IL Koll.

Furugampen ble arrangert lørdag.