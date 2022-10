- Jeg hadde ikke noen veldig god følelse etter gårsdagens stafett, hvor det ble både en og to bom for mye, så jeg måtte virkelig jobbe med meg selv før denne mellomdistansen. Men i dag har jeg lykkes veldig bra. Jeg har noe småtteri på et par poster, så helt perfekt løp var det ikke. Men som sagt veldig bra, sa Kasper Fosser etter å ha løpt in til klar seier på dagens mellomdistanse under verdenscupen i orientering i Davos i Sveits.



Den fotrappe unggutten var til slutt 50 sekunder kjappere enn europamesteren på distansen – Albin Ridefelt. Daniel Hubmann var ytterligere sekundet bak – på 3. plass.

En skikkelig bekreftelse på at Fosser – som har slitt med gjenstridige skadeproblemer siden verdenscupfinalen i Italia i fjor – er tilbake hvor han hører hjemme – også på skogsdistansene:

- Etter stafetten i går måtte jeg faktisk tenke litt tilbake på fjorårets verdenscupfinale, og den følelsen jeg hadde da. Nå lyktes jeg med å gjenskape noe av det, og er utrolig fornøyd med nettopp det – etter at jeg ikke har lykkes skikkelig i skogsorientering så langt i år.



Manglende suksess i skogsorientering til tross. Gode sprintresultater – med VM-gullet som prikken over i’en – har gitt Fosser sammenlagtledelsen i verdenscupen før finalen – noe han i dag økte før morgendagens siste løp i verdenscupen denne sesongen:

- Nå ser det bra ut for sammendraget, men jeg har ikke regnet nøyaktig på poengene. Uansett er jeg innstilt på å løpe for en ny seier i morgen.



- Det var brutalt i dag, og det blir minst like tøft i morgen. Men jeg er klar.

Kasper Fossers nærmeste konkurrenter i verdenscupsammendraget – Martin Regborn og Gustav Bergman – ble henholdsvis nummer 7 og 8 i dag. Eirik Langedal Breivik og Anders Haga imponerte med 11.- og 15. plass på dagens mellomdistanse fra tidlige startnummer. Magne Dæhli (18) og Lukas Liland (19) løp seg også inn blant de 20 beste i dag.

- Jeg er veldig fornøyd med løpet. Det har bare vært noe småtteri av tidstap, men ikke noe stort å prate om. På langstrekket er jeg litt usikker på valget mitt, men jeg ville ha posten ovenfra, sa Andrine Benjaminsen etter å ha løpt i mål til andreplass på dagens mellomdistanse under verdenscupen i sveitsiske Davos.



Hun tok posten ovenfra på langstrekket, og dagens andreplass var en solid opptur for den norske jenta:

- Jeg trengte dette virkelig etter gårsdagen. Da følte jeg meg ikke særlig bra.



Hun sikter da til sin sisteetappe under stafetten for Norge, hvor det både ble noe bom, samtidig som kroppen ikke svarte som en løper i verdenseliten ønsker:

I dag var Benjaminsen tilbake, og kunne smile:

- Dette var godt, etter en litt tung sesong.



Men med bare «umulige» Tove Alexandersson foran på resultatlisten, er det lov å håpe på et skikkelig punktum på verdenscupsesongen under den avsluttende langdistansen i morgen:

- Jeg føler jeg har alt å vinne under morgendagens langdistanse. Etter gårsdagen var jeg litt skeptisk, men nå gleder jeg meg.



Og det med god grunn, etter 2 andreplasser internasjonalt i fjor – både på mellomdistansen under VM og langdistansen under verdenscupen i Sverige – kan Benjaminsen nå vise til at hun 3 ganger har tatt seg opp på pallens nest øverste trinn internasjonalt. Lisa Risby – på trinnet under – kompletterte pallen i dag. Tone Bergerud Lye og Ingrid Lundanes løp inn til henholdsvis 15.- og 16. plass under denne nest siste konkurransen i verdenscupen inneværende sesong.

