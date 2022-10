Kanskje løpskaruseller oppleves best i den mørke årstiden da det ikke er andre aktiviteter som lokker folk utendørs? Det var i hvert fall flere deltakere i oktoberutgaven av Åsane Løpskarusell enn det har vært siden mars. Og det var neppe været som lokket folk til startstreken, denne gangen var det både regn og lyn og torden i tillegg til at det ble raskt mørkt.

Som vanlig var det flest deltakere på 5 km, og som vanlig var det Grethe Jørgensen som ble den raskeste kvinne, selv om unge Aurora Veen Torkildsen gjorde sitt beste for å utfordre henne. Etter disse to fulgte to veteraner som løper i samme aldersklasse, Helene Pemmer og Hanne Liland.

Og Helge Simmenes tok seg denne gangen under 18 minutter da han ble beste herre. Han hadde god margin til Eirik Nøtsund og Ove Birger Stamneshagen, som ikke hadde store marginen mellom seg.

Kun fire kvinner løp 10 km, og her hadde Tone Årdal god kontroll. Det samme hadde Bjarne Andreas Bakke som måtte vente nesten fem minutter på nummer to, Espen Utgård Sæther. Unge Christian Magnus Lothe Hitland løp inn på tredjeplass.



Starten har gått på 5 km.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 513 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 K45-49 21:07 2 446 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / ÅSC K12-13 21:33 3 1088 Helene Pemmer TERTNES K50-54 21:46 4 573 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 23:15 5 564 Veronika ask Stuksrud Idrett Uten Alkohol K23-34 23:28 6 585 Anette Brurås Åsane Cykle Klubb K45-49 24:49 7 591 Hongyan Lu BERGEN K50-54 25:24 8 433 Ane Wilhelmsen-Langeland NYBORG K40-44 25:38 9 1086 Sandra Teigland Farestvedt MJØLKERÅEN K23-34 26:00 10 703 Christine Bergvatn FØRDE K40-44 26:11 11 1080 Sophia Leiva MORVIK K23-34 26:21 12 1076 Lise Bergheim Mikkelsen NYBORG K50-54 26:23 13 542 Hege Andersen ULSET K45-49 26:58 14 1079 Hanne Farestvedt NYBORG K23-34 27:04 15 532 Hanne Bjørke Team Hanne K45-49 27:10

De tre beste kvinner på 5 km: Aurora Veen Torkildsen, Grethe Jørgensen og Helene Pemmer.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 608 Helge Simmenes TERTNES M40-44 17:48 2 561 Eirik Nøtsund Brogjengen M35-39 19:40 3 1081 Ove Birger Stamneshagen Equinor BIL M55-59 19:45 4 1084 Richard Arnø EIDSVÅG I ÅSANE M40-44 19:47 5 503 Kristoffer Larsen Åsane Vgs. M40-44 19:57 6 706 Gunnar Mo Gausvik Norna-Salhus IL M16-17 20:10 7 611 Alexander Brurås Helland Norna-Salhus IL M16-17 20:11 8 456 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL M12-13 20:36 9 524 Jan Hellerud INDRE ARNA M55-59 20:43 10 507 Linus H. Andersson Norna-Salhus IL M12-13 20:43 11 525 Stian Vik Åsane Vgs. M23-34 20:45 12 550 Sebastian Gjelsvik Åsane Vgs. M23-34 21:26 13 450 Arvid Berge Grieg Team M50-54 21:42 14 698 Sondre Michelsen BERGEN M23-34 22:53 15 211 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75+ 23:14



Tre beste menn 5 km: Eirik Nøtsund, Helge Simmenes og Ove Birger Stamneshagen.



Hongyan Lu løper i mål på sin 5 km.



Tone Årdal var den klart beste kvinne på 10 km.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 482 Tone Årdal ULSET K50-54 50:07 2 473 Anne-Kristin M. Johannessen Søstrene Daal K40-44 53:48 3 515 Irene Sayin ULSET K40-44 54:07 4 572 Siri Shield MORVIK K45-49 58:22



Irene Sayin og Anne-Kristin M. Johannessen.



Bjarne Andreas Bakke var denne gangen suverent beste mann på 10 km.

Resultater menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1090 Bjarne Andreas Bakke Fjellgeitene M50-54 38:26 2 593 Tore Nymark Varegg Fleridrett M55-59 43:07 3 471 Idar Birkeland ALVERSUND M50-54 47:52 4 607 Georg Lexander MJØLKERÅEN M40-44 48:29 5 510 Karl Ove Aarbu MJØLKERÅEN M55-59 49:09 6 476 Endre Thomassen Norconsult BIL M23-34 49:13 7 466 Halvor Aas EIDSVÅGNESET M60-64 52:21 8 576 Karl Weydahl FYLLINGSDALEN M70-74 56:01 9 478 Asbjørn Eidsheim Eikanger IL M75+ 59:11 10 481 Kåre Kalsaas NYBORG M70-74 59:50



Henrik Pemmer Baardsen hviler ut etter sin 5 km.



Petter Nøtsund og Lene-Maria Engen går i mål etter å ha løpt 5 km.



Veronika Ask Stuksrud har gitt alt.