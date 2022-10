En klar favoritt til seieren i Munchen er etiopiske Tsegaye Mekonnen. Det har gått noen år siden Mekonnen løp sin beste maraton. Det skjedde for åtte år siden da han vant Dubai Marathon på svært sterke 2.04.32. To år senere ble han nummer tre på samme sted, denne gangen med et løp på 2.04.46. Det siste registrerte løpsresultatet hans er fra Shanghai marathon i november 2018, da han løp på 2.09.18 og inn til en andreplass. Det er altså fire år siden og det blir spennende å se hva han er i stand til når han er tilbake i manesjen i Munchen. Arrangøren har i hvert fall uttalt at løyperekorden bør være i fare.



I kvinneklassen snakkes det også om løyperekord. Mare Dibaba fra Etiopia har løpt på gode 2.19.52, men dette er ti år siden, under Dubai marathon hvor hun ble nummer tre. Nøyaktig samme tid fikk hun i kinesiske Xiamen i 2015. Det har siden den gangen gått noe opp og ned. I 2019 løp hun godt i Berlin og fikk 2.20.21 i mål. Sitt hittil siste maraton løp hun for akkurat ett år siden, da hun kom i mål på 2.32.29 i Boston.



Påmeldte eliteløpere og deres personlige rekorder



Herrer:

Tsegaye Mekonnen ETH 2:04:32

Mengistu Zelalem ETH 2:08:48

Edwin Kimaiyo KEN 2:09:12

Meshack Koech KEN 2:10:17

Emmanuel Sikuku KEN 2:11:05

Ngonidzashe Ncube ZIM 2:11:46

Justus Kangogo KEN 2:13:34

Berhane Tesfay ERI 2:14:42

Vincent Kiprotich KEN Debüt

Philimon Kipchumba KEN Debüt

Rodgers Keror KEN Debüt

Sebastian Hendel GER Debüt



Kvinner:

Mare Dibaba ETH 2:19:52

Atsede Bayisa ETH 2:22:03

Aberu Zennebe ETH 2:24:30

Agnes Keino KEN 2:25:08

Viola Yator KEN 2:26:51

Mercy Kwambai KEN 2:27:32

Souad Kambouchia MAR 2:27:49

Helen Jepkurgat KEN 2:29:10

Caroline Nahimana BUR 2:30:09





Maraton // Påmeldte norske løpere

BIB Navn Kj Klasse Klubb 355 Brobakk, Jostein M Senioren M50 TOSK 2556 Enge Hovdal, Sturla M Senioren M50 354 Gøthesen, Øystein M Senioren M50 Haugesund idrettslag 4128 Groven, Jon M Senioren M45 Vestfossen IF 2533 Hansen, Brita W Seniorinnen W30 3958 Haugseth, Åsmund M Senioren M35 Stockholm frontrunners 4561 Johansen, Eirik M Senioren M45 2018 Klem, Haakon M Senioren M35 4016 Kolstrøm, Thomas Philip M Senioren M35 Team Pigg 3011 Miller, Trevor M Senioren M30 4040 Moe, Arne M Senioren M50 TOSK 1963 Nordal, Tobias Hoen M Männer 1950 Roaldset, Bodhild Haukoe W Seniorinnen W35 4035 Smedsrud, Kjell Erik M Senioren M55 The Gunners 353 Solli, Jøran M Senioren M50 4141 Tangen, Lars Magnus M Senioren M30 vitamin well 1949 Terjesen, Alexander M Senioren M40 4063 Tømmerås, Ståle M Senioren M50 Trondheim & omegn Sportsklubb 3310 Waldeland, Espen M Senioren M30 AAJ BIL 2950 Waldeland, Oddvar M Senioren M55



Halvmaraton // Påmeldte norske løpere

BIB Navn Kj Klasse Klubb 16878 Aakre, Harald M Männer 19042 Aase, Geir Harald M Senioren M50 Team Pigg 19190 Berstad, Margareth W Frauen Vitamin Well 19043 Engen, Per-Helge M Senioren M55 Team Pigg 16296 Fersnes, Ronny M Senioren M40 16849 Fevik, Anders M Senioren M40 12072 Folden, Marianne Ervik W Seniorinnen W35 19041 Fossan, Daniel M Senioren M35 Team Pigg 19040 Gover, Eskil M Senioren M40 Team Pigg 16253 Holten, Sara W Frauen 16845 Janssen, Eirik M Senioren M35 19034 Knutshaug, Emma Solli W Frauen team knutshaug 19035 Knutshaug, Erik M Senioren M45 team knutshaug 19032 Knutshaug, Sara Solli W weibliche Jugend U23 team knutshaug 19100 Lamøy, Janina W Seniorinnen W35 Trondheim & omegn sportskl. 19688 Madsen, Kjartan M Senioren M40 12071 Martinsen, Audun Magnus M Senioren M35 12070 Monsen, Tom Henrik M Senioren M40 17152 Neukamm, Christian M Senioren M50 12135 Nilsen, Geir Ove M Senioren M30 Vitamin well 18491 Owren, Alexander M Senioren M30 Lilliehammer 1990 e 19033 Penuela, Nicolas M Senioren M30 team knutshaug 19646 Schmid, Marit Therese W Seniorinnen W40 Team Eirik 18205 Skogstad, Trond M Senioren M40 Gasometerleute 19189 Skyrud, Astrid W Frauen Vitamin well 18625 Søberg, Petter M Senioren M30 NB Drifting 18958 Solstad, Kristoffer M Senioren M40 Stockholm frontrunners if 16252 Stabell, Karoline Ytreeide W weibliche Jugend U23 18490 Tofthagen, Mats M Senioren M30 lillehammer 1990 elite 18865 Wøien, Jenny W Seniorinnen W30 SOLON EIENDOM



10 kilometer// Påmeldte norske løpere

BIB Navn Kj Klasse Klubb 10603 Aarhuus Sollid, Katarina W Frauen Vitamin Well 10439 Berstad, Margareth W Frauen Vitamin well 10141 Gaasland, Ingvil W Seniorinnen W45 Løpejentene 10711 Haaland, Berit W Seniorinnen W55 8253 Hellerslien, Erlend M Senioren M30 9052 Joas, Suneetha W Frauen 10374 Knutshaug, Tiril W weibliche Jugend U18 team knutshaug 10375 Knutshaug, Vibeke W Seniorinnen W45 team knutshaug 10143 Lahn-Johannessen, Lise W Seniorinnen W45 Løpejentene 10256 Saetersdal, Christian Solvang M männliche Jugend U18 Saetersdal 10255 Saetersdal, Michael Andre M Senioren M50 SAETERSDAL 10145 Traagstad, Hege W Seniorinnen W50 Løpejentene 10745 Vinje, Lena W Frauen Team DRM



Starten for maraton går klokken 09:00 søndag formiddag. Løpet streames på generalimuenchenmarathon.de/