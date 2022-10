Maratonløper Benabbou tok gullet

Det var den 29 år gamle spanjolen Houssame Eddine Benabbou som løp inn til gullmedalje under EM på 50 km lørdag. Det var nok ingen stor overraskelse at mannen med 2.10.45 fra Sevilla maraton i 2019 ville ta seieren. Benabbou står med solide 13.50 og 29.26 som bestenoteringer på henholdsvis 5000 meter (2016) og 10000 meter (2016). Han deltar stort sett kun i løp som arrangeres i Spania, og siste maratonprestasjon var i Sevilla i februar, hvor han løp på 2.11.38.



Under 50 km denne helgen passerte han 10 km på 34.15. 42,5 kilometersmerket ble passert på 2.24.27.



Det ble spansk også på andreplass, da Alberto Puyuelo Pardo løp inn på 2.52.39. Andrew Davies fra Storbritannia tok tredjeplassen med 2.53.09.



Irsk seier i kvinneklassen

I kvinneklassen sørget Cairtiona Jennings for irsk seier, med 3.19.42. Den 42 år gamle løperen fra Letterkenny i Irland har tidligere deltatt på maratondistansen under OL i London 2012. OL-deltakelsen ble en skuffelse for Jennings, som løp i mål på 3.22.11 med store plager på grunn av plantar fascitt og stressfrakturer. Tidligere i år ble hun nummer 3 under VM på 100 km, der norske Sebastian Conrad Håkansson satte soleklar nordisk rekord.



Andreplass i kvinneklassen gikk til Alison Lavender (3.21.26) fra Storbritannia, mens Dominika Stelmach fra Polen ble nummer tre (3.21.50).



Cairtiona Jennings inn til gull. (Foto: IAU - International Association of Ultrarunners)



Norske Mads Berge ble nummer 34

Kun én norsk løper stilte til start. Mads Berge ble tidligere i år nummer to på 50 km i danske Viborg, da Sebastian Conrad Håkansson vant. Den dagen løp han på 3.07.28. I spanske Ávila under dagens EM løp Berge på 3.20.37, noe som altså holdt til en 34. plass. Han passerte 10 km på 36.42, 20 km på 1.14.55 og 42,5 km på 2.47.56.



Mads Berge fra dagens EM 50 km. (Foto: IAU - International Association of Ultrarunners)





50 kilometer herrer

Plass BIB Navn Nasjon Tid 1 29 HOUSSAME EDDINE BENABBOU AZIZI - ESP 02:49:20 2 27 ALBERTO PUYUELO PARDO - ESP 02:52:39 3 30 ANDREW DAVIES - GBR 02:53:09 4 33 WILLIAM MYCROFT - GBR 02:53:23 5 46 REMIGIJUS KANCYS - LTU 02:54:05 6 32 ALEXANDER MILNE - GBR 02:54:33 7 34 DANIEL NASH - GBR 02:55:00 8 31 NIGEL MARTIN - GBR 02:55:42 9 35 AARON RICHMOND - GBR 02:56:29 10 40 NIELS MICHALK - GER 02:57:29 11 16 PETR PECHEK - CZE 02:57:52 12 36 BENEDIKT HOFFMANN - GER 02:58:30 13 51 MAARTEN VAN ZETTEN - NED 02:58:35 14 26 CARLES MONTLLOR VEGAS - ESP 03:00:36 15 54 WOJCIECH KOPEC - POL 03:02:29 16 28 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ - ESP 03:02:41 17 37 RAOUL JANKOWSKI - GER 03:02:43 18 55 PAWEL KOSEK - POL 03:02:59 19 56 DARIUSZ NOZYNSKI - POL 03:03:33 20 19 JESPER FAURSCHOU - DEN 03:05:16 ...34 52 MADS BERGE - NOR 03:20:37



50 kilometer kvinner

Plass BIB Navn Nasjon Tid 1 120 CAIRTIONA JENNINGS - IRL 03:19:42 2 116 ALISON LAVENDER - GBR 03:21:26 3 128 DOMINIKA STELMACH - POL 03:21:50 4 117 SALLY O'GORMAN - GBR 03:22:23 5 115 REBECCA BUNTING - GBR 03:26:04 6 121 SORCHA LOUGHNANE - IRL 03:26:46 7 112 YESICA MAS CASTANY - ESP 03:28:14 8 105 PETRA PASTOROVÁ - CZE 03:30:35 9 102 SILVIA ŠIMUNOVIC - CRO 03:34:01 10 113 BARBARA RAMON SALAMAÑA - ESP 03:35:03 11 108 BEGITTE HANSEN - DEN 03:35:25 12 111 MAITE ETXEZARRETA GURRUTXAGA - ESP 03:38:57 13 114 PILAR RUBIO SANCHEZ - ESP 03:40:19 14 101 INES JOZIC - CRO 03:41:47 15 103 MIRJANA ŠIMEK BILIC - CRO 03:41:53 16 127 BERTINE DE VRIES - NED 03:44:47 17 110 MILLE CHRISTINE REE - DEN 03:46:17 18 122 VIVIANA KIRILOVA - LAT 03:48:45 19 118 CHLOE RICHARDSON - GBR 03:49:56 20 100 VERONIKA JURIŠIC - CRO 03:50:12



Ut fra påmeldingslistene kan vi lese at mannen som innehar den norske rekorden på distansen, Magnus Grøttum Erstad, også var meldt på til mesterskapet. Men, ettersom vi tidligere i dag noterte oss at han hadde løpt en tur i Kalnesskogen i Sarpsborg lørdag morgen, så forstår vi at han ikke var tilstede. Den norske rekorden ble forøvrig satt på Jessheim i fjor, og lyder 2.55.08.





