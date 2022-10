I 2019 fikk Gustav Iden sitt definitive gjennombrudd da han ble tidenes yngste verdensmester av Ironman 70.3. To år senere gjentok han bedriften, og forsvarte VM-tittelen i Utha, USA. Lørdag 8. oktober sørget han for utvidelse av medaljesamlingen, da han løp i mål til sin første verdensmestertittel på fulldistanse Ironman.



Seieren kom etter en mer eller mindre perfekt disponert konkurranse. De 30 første kilometrene av den avsluttende løpsetappen løp han sammen med Kristian Blummenfelt, inntil han sa farvel og dro i fra og opptok jakten på franske Sam Laidlow i tet. Vi har hørt at Gustav Iden har vunnet interne konkurranser mot Blummenfelt på trening i det siste, og nå var han også best i konkurranse.



Idens vinnertid ble 7.40.24, noe som er en fantastisk ny løyperekord på Kona. Han satte også ny rekord på løpsetappen med 2.36.15.



- Dette var så utrolig hardt! Alt gikk bra inntil jeg tok igjen Sam. Da jeg passerte ham forsøkte virkelig denne øya å ødelegge for meg. Men, beina mine var sterkere enn øya. Dette var fantastisk! Jeg er så stolt av meg selv, og av Kristian som ble tre, selv om han skulle ha blitt nr to, sa Iden til speakeren i målområdet.

Han fortalte videre at han hadde fulgt planen sin ganske godt underveis, og det var tydeligvis en god plan.

- Det sies jo at man ikke kan vinne her som debutant, sa Iden med et smil.



Kristian Blummenfelt på tredjeplass

Som nevnt løp Blummenfelt og Iden lenge sammen på sisteetappen. Da Iden stakk avgårde ble det spennende å følge Blummenfelts kamp om andreplassen. Han så fortsatt fin ut i steget, men med 4-5 kilometer igjen til mål kunne man absolutt se at det gikk tyngre for ham, og det skulle vise seg at det var akkurat litt for langt fram til Laidlow.



Kristian Blummenfelt tok bronsemedaljen. (Foto: Samuel Hafsahl)



23 år gamle Sam Laidlow ble altså nummer tre. Hans karriére satte skikkelig fart da han i 2017 vant the Bearman Xtreme Iron Distance, og senere the lakesman i 2019. Sistnevnte konkurranse ga ham den raskeste ironmantiden på britisk jord. Nå endte den svært unge og lovende franskmannen på pallen i fulldistanse VM!







Varmt og fuktig

Det ble som ventet både varmt og fuktig på Hawaii denne helgen. Med rundt 27-28 grader og en luftfoktighet på rundt 70 %. Det kan blåse en god del på Kona, men i dag var det noe vekslende vindforhold. Enkelte ganger så godt som vindstille, andre ganger kunne det blåse opp mot 20 sekundmeter.



Svømming (3800 meter)

Etter svømmeetappen hang både Blummenfelt og Iden godt med. Vi har tidligere sett at de norske utøverne har falt en god del bakover på denne delen, men her var de kun henholdsvis 5 og 7 sekunder bak tyske Florian Angert, som var først ut av vannet.



Sykkel (180 km)

Et par kilometer ut på sykkeletappen var det Max Neumann fra Australia som lå i tet, med svenske Jesper Svensson på andreplass. Blummenfelt og Iden hadde falt noe tilbake, og lå litt over 20 sekunder bak tyskeren. Men, 180n kilometer er langt og det ble endringer i tet. Sam Laidlow syklet seg noe uventet opp i en relativt god ledelse, og gikk av sykkelen med 6 minutter og 15 sekunder til nestemann. Og nestemann hadde norsk flagg på brystet. Gustav Iden og Kristian Blummenfelt avsluttet sykkeletappen på 2. og 3. plass. Max Neumann var på fjerdeplass.



Løping (42,2 km)

Er det én etappe de norske utøverne er fryktet på, så er det på den avsluttende løpeetappen. Iden og Blummenfelt tok opp jakten på Laidlow. Etter 10,8 kilometer hadde de tatt inn over to minutter. Og nordmennene holdt sammen. Det ble også vekslet noe på å ligge i front. Vi kunne se at våre to norske helter stadig sjekket sine klokker, og det er åpenbart at instensiteten holdes et meget godt øye med underveis. - Lik det eller ikke, uttalte kommentatorene under LIVE-sendingen.



Litt etter halvløpt sisteetappe (22,6 km) hadde de to norske tatt inn ytterligere, og lå nå kun drøye 3 minutter bak, men derfra og ut skjedde det ting. Like før passering 30,3 km fikk vi plutselig se at Gustav Iden hadde fått 25 sekunder til sin landsmann, verdensmester og olympisk mester Blummenfelt. Før løpet sa Iden at Blummenfelt skulle få seg en overraskelse mot slutten, og jammen! Det stemte!



Så, mot passering 36 kilometer fikk vi en nordmann opp i tet. Gustav Iden tok igjen franske Sam Laidlow, klappet ham på skulderen, fikk et handshake og fortsatte sin ferd mot VM-tittelen. Blummenfelt passerte 2 minutter og 17 sekunder bak, med et veldig snaut minutt tilbake til Max Neumann. Dessverre ble det akkurat litt for langt opp til Laidlow for Blummenfelt. Iden vant på ny løyperekord, Laidlow ble nummer to og Blummenfelt ble nummer tre.



Hva er Ironman?

En Ironman er en konkurranse hvor utøverne først skal svømme, deretter sykle, før de avslutter med løping. Det er altså en triatlonkonkurranse. Men en Ironman er, i sin opprinnelige form, den lengste versjonen. Distansen som svømmes er 3800 meter. Sykkeletappen er 180 kilometer og til slutt løper utøverne en full maraton på 42,2 kilometer.



VM i Ironman avholdes alltid (med unntak av unntakstilstanden pga av pandemien) på Kona, Hawaii. Så også denne helgen. Og løypa er langt fra flat på Kona. I havet er det selvfølgelig ikke mange høydemeter, men vinden kan gjerne skape store bølger der. På sykkelen skal man totalt klatre nesten 1800 meter, og i løpet av den avsluttende maratondistansen skal man også forsere 307 høydemeter.





Løypeprofil sykkeletappen.



Løypeprofil løpeetappen





