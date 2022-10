(Alle foto: Arne Dag Myking)

Årets NM Terrengløp for lang løype ble arrangert på Storetveitmarken i Bergen, i en løype på 2 km rundt omkring på en regntung og våt mark. Og det ble en skikkelig underholdende konkurranse da seniorherrene skulle avgjøre hvem som skulle kalle seg norgesmester.

Løypen var 5 runder som ga en distanse på 10 kilometer. Etter to av disse rundene var det utskilt en tetgruppe på 7 – 8 mann. I fronten her dro Magnus Tuv Myhre, Jacob Boutera og orienteringsløper Kasper Fosser. Ibrahim Buras var også aktiv i fronten her. Etter 6 kilometer var det disse fire samt Senay Fissehatsion som var igjen i den ledende gruppen. Og de to som så ut til å ha minst problemer med 3-blankfarten var Magnus Tuv Myhre og Jacob Boutera.

Ut på den siste runden stod kampen kun mellom disse to. Magnus tok et skremmeskudd opp den første bakken uten at Jacob lot seg psyke ut av det. Det ble klart at begge de to hadde nok krefter å kjøre med, og da ble det Jacob som rykket ned den siste bakken mot mål. Men Magnus ga seg ikke, og da endte duellen som en intens spurt inn på grusbanen på Storetveitmarken der målområdet var lagt. Det ble her Magnus Tuv Myhre som klarte å dra seg de nødvendige centimeter foran Jacob Boutera. Kasper Fosser sikret seg den siste pallplassen.

Til NRK fortalte Magnus Tuv Myhre at han følte det gikk ganske rolig de tre første rundene:

– Men så satte Jacob opp farten på den fjerde runden, da kjente jeg at det gikk fort nok. Jeg prøvde noen ganger å riste han av meg, men det kostet så mye at jeg ikke klarte å holde farten over bakketoppen, så han kom bare tilbake. Det var ikke så lett å bli kvitt han, innrømmet Magnus.





Magnus Tuv Myhre.

– Jeg var aldri sikker på at jeg skulle ta han, det er mye som kan skje i stor fart ned en bakke med myr i bunnen. Men nå er jeg veldig fornøyd, sier Magnus Tuv Myhre.



Jacob Boutera.

Jacob Boutera på sin side var klar over at Magnus Tuv Myhre var den hardeste nøtten. Til NRK fortalte han etter løpet:

– Det ble en tett og jevn duell som levde hele veien inn. Jeg visste på forhånd at Magnus er mannen å slå, han er en sterk 10.000 meterløper. Jeg var litt spent hvor lenge jeg klarte å holde, det er litt langt for meg, sier Jacob Boutera som denne sesongen har hatt stor suksess med distansen 3000 meter hinder.

– Det var en veldig morsom duell. Det er noe helt annet enn baneløp, du slipper rundetider og den tilbakemeldingen der hele tiden, her er det eneste som teller å komme først til mål. Det er litt befriende, sier Jacob Boutera.

Og han avslører også at han håper på ett terrengløp til denne høsten. Nemlig EM.



Magnus Tuv Myhre var dravillig gjennom hele løpet. Her er det Senay Fissehatsion som henger på ryggen hans.

20 beste i senior menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff vinner 1 6 Magnus Tuv Myhre BRANDBU IF 29:23 00:00 2 19 Jacob Boutera ULLENSAKER/KISA IL 29:24 00:00 3 10 Kasper Fosser IL HEMING 29:54 00:30 4 21 Erik Udø Pedersen ULLENSAKER/KISA IL 30:06 00:42 5 24 Mathias Flak STEINKJER FIK 30:17 00:54 6 29 Even Brøndbo Dahl ORION, FIK - FRIIDRETT 30:22 00:58 7 26 Senay Fissehatsion ULLENSAKER/KISA IL 30:23 01:00 8 23 Ibrahim Buras IK TJALVE 30:42 01:19 9 17 Eivind Øygard JØLSTER IL 30:49 01:26 10 14 Jesper Lundin BUL-TROMSØ 31:15 01:52 11 3 Halfdan-Emil Færø VAREGG FLERIDRETT 31:18 01:55 12 25 Awet Kibrab ULLENSAKER/KISA IL 31:21 01:58 13 7 Harald Kårbø STORD IL 31:35 02:11 14 18 Simen Ellingsdalen STEINKJER FIK 31:43 02:20 15 5 Marius Liljeberg Wang HERKULES FRIIDRETT 32:02 02:38 16 27 Theodor Berre Jacobsen SK VIDAR 32:13 02:50 17 4 Sondre Arne Hoff GULAR IL 32:19 02:55 18 20 Iver Glomnes IK TJALVE 32:21 02:57 19 12 Henrik Marius Laukli STRINDHEIM IL 32:35 03:12 20 11 Tore Akerlie GULAR IL 32:41 03:18



Kasper Fosser viste at han har noe i et NM terrengløp å gjøre, selv om han satser mest på orientering.



Roald Frøskeland fra Steinkjer FIK var aktivt med i teten, men fikk etter hvert problemer som gjorde at han stod av. Roald Frøskeland drev som mellomdistanseløper for flere år siden, men har etter det drevet med andre ting, som sykkel og ultra.



Premiepallen for NM terrengløp menn senior ser slik ut: Jacob Boutera, Magnus Tuv Myhre og Kasper Fosser.



Her er det Ibrahim Buras som tar initiativet ved siden av Magnus Tuv Myhre.



Magnus Tuv Myhre og Jacob Boutera skapte spenning for både tilskuerne langs løypen og for dem som fulgte NRKs sending fra mesterskapet.



Kasper Fosser må etter hvert erkjenne at han ikke klarer å henge på de to i front.



Erik Udø Pedersen sikrer seg 4. plassen. Eivind Øygard som følger bak ham tar en 9. plass.



Even Brøndbo Dahl inn til 6. plass.



Jesper Lundin, 10. plass.



Halfdan-Emil Færø.



Harald Kårbø.

Simen Ellingsdalen.



Tore Akerlie.



Statuen av motstandshelten Fredrik Kayser passeres her av Erling Hisdal som vinner klasse M35-39.