- Vi skal vær godt fornøyd med 7. plass. Når vi er topp 10 i denne stafetten, «spiller» vi i 1.divisjon og det må vi være fornøyde med, sier Anne Margrethe Hausken Nordberg.



Veteranen – som løp nest siste etappe for klubben fra Oslo – bruker et bilde fra fotballterminologien for å beskrive at Nydalens SK med sin 7. plass i den svenske storstafetten i dag er å regne blant de store orienteringsklubbene.



Til tross for en håndfull forfall den siste uken fra det som optimalt skulle være førsteoppstillingen, var de burgunder og hvite med like bak de aller beste gjennom hele stafetten – hvor en må sette opp laget med en kombinasjon av både elite, ungdommer og veteraner på samme lag.



Hausken Nordberg selv – som er i veteranalder – tok seg av nest siste etappe – mot verdens beste dameløpere:



- Jeg må innrømme at jeg ikke er helt fornøyd med eget løp. Det ble – dessverre – litt for mye bom på meg i dag.



- Men det er fantastisk at vi – slik det ser ut nå – får alle våre 4 lag, med til sammen 100 løpere, gjennom stafetten.

Det var Jon Aukrust Osmoen som løp sisteetappe, og krysset mållinjen som 7. lag for Nydalens SK i stafetten som ble vunnet av Stora Tuna.



Og det ikke helt uten dramatikk og arrangørfeil. For arrangøren trodde – ved en feiltakelse – at nevnte Stora Tuna var diskvalifisert. Men det viste seg at det var startnummer 27 som var diskvalifisert og ikke startnummer 28 – som Stora Tuna løp med.

Dette tapte Stora Tuna 1:45 på – ifølge arrangøren.

Dermed ble sisteetappeløperen deres – Emil Svensk – sendt ut på sin etappe når nest sisteetappeløper – Tove Alexandersson – hadde 1:45 igjen av sin etappe (i løpstid).

Likevel ble det en tett sisteetappe, hvor Stora Tuna, OK Kåre og IFK Göteborg, med henholdsvis Emil Svensk, Eskil Kinneberg og Max Peter Bejmer – gjorde opp om seieren.

Det viste seg at Svensk var sterkest på slutten:

- Jeg er veldig glad for at jeg klarte å avgjøre til min fordel. Jeg trener samme med Eskil (Kinneberg) hver dag, og vet at han er sterk. Men jeg hadde ikke kontroll på hvor sterk han var i dag. Jeg bare ga alt jeg hadde, og heldigvis holdt det til seier, sa han etter å ha løp i mål noen sekunder før norske Kinneberg.



En Kinneberg som – til tross for prestisjenederlaget på slutten – ikke var veldig misfornøyd:

- Både jeg og hele laget er fornøyd med en andreplass her. Og for min del var det en intens og artig avslutning på etappen. Jeg og Emil (Svensk) tok et eget veivalg på slutten, og da forsvant Max Peter (Bejmer). Men helt i avslutningen løp Emil (Svensk) bare veldig fort, sa Kinneberg.

En Kinneberg som til tross for en lang VM-samling med en ekstra lang treningstur på torsdag i Sveits altså var sterk nok til å løpe sitt OK Kåre inn til andreplass – bare 4 sekunder bak vinnerlaget – Stora Tuna – i dag.



Et vinnerlag med norsk innledning. Da landslagsløper – og samboer til Emil Svensk – Marie Olaussen innledet for klubben fra Falun:



- Det var moro. Jeg har aldri løpt førsteetappe på en storstafett tidligere, og når vi vinner i tillegg er det bare ekstra artig, sa hun med et smil.

I tillegg til Nydalens SK på 7. plass, finner vi Halden SK på 15. plass, Freidig på 27. plass, Oppsal på 37. plass og OK Moss på 70. plass på dagens 25-manna utenfor Stockholm.

Resultat 25-manna 2022

1. Stora Tuna OK 343:22

2. OK Kåre + 0:04

3. IFK Göteborg + 0:10

4. OK Linné + 2:28

5. OK Ravinen + 7.34

6. Kalevan Rasti, Finland 10:35

7. Nydalens SK, Norge 11:12

8. Helsingin Suunnistajat, Finland 11:28

9. Tampereen Pyrintö, Finland 12:19

10. OK Tisaren 12:24

Fakta 25-manna

25-manna er en av verdens største orienteringsstafetter. Med cirka 380 startende lag innebærer det at 9 500 løpere er i aksjon, og opp mot 12 000 personer er innom arena i løpet av konkurransedagen. Dette inkluderer mosjonsløpere, eliteløpere, lagledere, supportere og annet publikum.

Stafetten er unik da både elite, ungdommer og veteraner løper på samme lag. Alle i klubben er dermed like viktige i denne stafetten. Og en løfter da også gjerne frem dette som en stafett som styrker klubbfølelsen.

Kilde: Norsk orientering