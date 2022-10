Med 44 registrerte i mål på den paddeflate 5 km ble det en del færre enn i de to første løpene på 3 km som hadde hele 67 og 60 deltagere. Det skyldes kanskje at finaleløpet var litt mindre tilgjengelig en mil sør for sentrum og at løpet gikk inn i høstferien. Totalt var det 42 som gjennomførte alle tre løpene på til sammen 11 km og var med i trekningen av gavekort fra Kondis' lokale samarbeidspartner, Sport1 Elverum hvor medlemmer får 15% rabatt på løpesko, løpeklær og alt løpeutstyr samt 10 % på alt øvrig sportsutstyr.Starten på den 5 km lange Løkkjarunden som gikk rettlinjet og flatt på flomverken i 2,5 km. (Foto: Amund Sigstad)