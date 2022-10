Nøklevann Rundt har start og innkomst på Haraløkka, på Bøler i skogkanten ved Østmarka. Dette var den 41. gangen løpet ble arrangert, og deltakerne kunne glede seg over like nydelige omgivelser som alltid - og at solen skinte og gjorde høstfargene ekstra sterke la ikke nettopp noen demper på stemningen.



Nøklevann Rundt omtales ofte som et særlig tøft løp, men i virkeligheten finnes det mange langt hardere traséer. Rett nok er det en del utfordrende bakker, men hele løpet går på fin grusvei uten noen sugende myrer eller glatte og lumske trerøtter å snuble i. Du har alltid fast grunn under føttene, og selv om den lengste løypen rundt Nøklevann absolutt er krevende vil du nok oppleve at naturinntrykkene fra Østmarka gjør at slitet ledsages av stor tilfredsstillelse av å befinne deg i så flott natur. Haraløkka og Nøklevann er aldri vakrere enn når høstfargene omkranser løypene.



Med barneløp, fem kilometer og ti kilometers traséer synes dette å være et løp som passer for alle. Likevel er unektelig den "store" ti-kilometeren hovedløpet.





Slik så det ut på Haraløkka den 15. oktober noen timer før løpene. Foto: Per Inge Østmoen







Forberedelsene er i gang, og interesserte tilskuere samler seg sammen med Bølers frivillige. Foto: Per Inge Østmoen





Klokken 12:00 startet barneløpet, som går innenfor Haraløkka. Foto: Per Inge Østmoen





For mange av de små er det godt å ha med mor. Det gjelder å oppmuntre avkommet til fysisk aktivitet og utfoldelse i tidlig alder. Foto: Per Inge Østmoen





Løping er for store og små, og hele familien kan delta. Foto: Per Inge Østmoen



De "store" løpene



Nøklevann Rundt har to distanser i tillegg til barneløpet, 5km og 10km. Det første går i likhet med barneløpet på Haraløkka-området.



Her ser vi starten på 5K. Foto: Per Inge Østmoen





Her ser vi starten i den raskeste puljen på 10K. Foto: Per Inge Østmoen





Her ser vi starten i den femte og siste puljen på ti-kilometeren. Her er farten noe lavere, men løpsgleden og opplevelsen ser ut til å være ganske lik. Foto: Per Inge Østmoen





Raskeste dame på 5km var Anette Killerød Ødegaard fra Sportsklubben Vidar. Foto: Per Inge Østmoen





Først i mål av herrene på 5km var Magnus Sirnes Hjellum fra Sportsklubben Vidar. Foto: Per Inge Østmoen





Marianne Harnes fra arrangørklubben Bøler IF Friidrett tok seieren blant damene på 10km, og det gjorde hun med bravur. Marianne løp nemlig på tiden 39:53, som er ny løyperekord for damer i denne traséen. Foto: Per Inge Østmoen





Nummer to blant damene på 10km var Eldbjørg Moxnes, Sportsklubben Vidar. Hun kom inn på 40:44. Foto: Per Inge Østmoen





Tredje raskeste dame på 10km var Madeléne Wanvik Holum med 40:56. Foto: Per Inge Østmoen





Petter Rypdal, IK Tjalve, kom først i mål av herrene på 10km. Tjalvisten oppnådde den meget solide tiden 33:26, som er ny løyperekord for herrer i denne traséen. Foto: Per Inge Østmoen





Haakon Engelsen Berg, Bøler IF Friidrett, løp inn til andreplassen, 47 sekunder bak Petter Rypdal med 34:13. Foto: Per Inge Østmoen





Anders Eide Gløersen fra Rustad IL har vunnet 10-kilometeren i Nøklevann Rundt hele syv ganger, og halte i land seieren blant herrene hvert eneste år mellom 2016 og 2021. Men seks strake seire hjalp ham ikke i 2022, og han måtte se seg slått med ett minutt og 20 sekunder av vinneren. Det er imidlertid ikke alle forunt å løpe Nøklevann Rundt på 34:46, slik Anders gjorde nå. Foto: Per Inge Østmoen



Premiepallene



De raskeste damenes premiepaller etter Nøklevann Rundt 2022

Damene som brukte kortest tid til mål på fem kilometer. Fra venstre: June Kieu-Van Bui, Sportsklubben Vidar, Anette Killerud Ødegård, Sportsklubben Vidar, Torhild Dybwad Mathiesen, Sportsklubben Vidar. Foto: Per Inge Østmoen

De raskeste damene på 10km. Fra venstre: Eldbjørg Moxnes, Sportsklubben Vidar, Marianne Harnes, Bøler IF Friidrett, Madeléne Wanvik Holum, OIK-Friidrett. Foto: Per Inge Østmoen





De raskeste herrenes premiepaller etter Nøklevann Rundt 2022

Disse løp fortest blant herrene på fem kilometer. Fra venstre: Magnus Warvik, Sportsklubben Vidar, Magnus Sirnes Hjellum, Sportsklubben Vidar, Mathias Moen, Sportsklubben Vidar. Foto: Per Inge Østmoen

På 10 kilometer var disse de som hadde størst fart. Fra venstre: Haakon Engelsen Berg, Bøler IF Friidrett, Petter Rypdal, Tjalve, Anders Eide Gløersen, Rustad IL.





På arrangørklubben Bøler IF Friidretts hjemmeside finner du all relevant informasjon om Nøklevann Rundt og også mange flere bilder - Klikk her.