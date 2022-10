Det andre ordinære natt-o-løpet i Harry Lagerts Nattcup i 2022-sesongen ble avviklet fra Isdammen ved Årvoll med Nydalens Skiklub, som arrangør.

Med sin særegne klasseinndeling i Legendar, Ola og Kari, Lokal og Rekruttklasser har denne cupen med aner tilbake til år 2000 blitt en tradisjon i høstmørket.

All ære til Sören Jonsson, Jon Petter Nielsen & co for dette. Onsdagens løypelegger Inge Lindseth, som til daglig forsker på kost og ernæring, hadde lagt noen løyper i Lillomarkas søndre deler, hvor det var noe å «bite i» - og særlig andrestrekket i alle løypene uten rekruttløypa innbød til mange kreative veivalgsløsninger.





De to klassene Legendar og Kari attraherer alltid sterke løpere. I den sistnevnte klasse var det Larvik OKs Runa Fremstad som var raskest. Tidsdifferansen til nattreven Kaja Winsnes Nordhagen fra Ås-NMBU IL var såpass solid som et og et halvt minutt, og ytterligere et minutt var det ned til arrangørklubbens og tidligere nattnorgesmester Siri Ulvestad.



I Legendarklassen, guttas prestisjeklasse, var det flere VM-deltagere på startstreken. Men verken Vegard J Westergaard – som har løpt for Canada denne sesongen, eller Tysklands Bojan Blumenstein klarte å rå på arrangørklubbens Jonas Madslien Bakken som forserte 3.8 km på 27.49.

Ola-klassen ble trippel Bækkelaget i toppen med Magne Jutulstad, som den raskeste med Eskil Sande Gullord 1,24 min bak.

I lokal-klassen for herrer fant vi nattens mest suverene vinner, Kristoffer Nesland, Tyrving. Han vant med 4,41 min margin til nr 2: Jan Tore Henriksen, Nydalen.

Lokal-damer ble vunnet av Maria Jonsson, Nydalen, foran Emma Green, Heming.



Neste onsdag er det tredje ordinære og siste løpet i Harry Lagerts Nattcup før finaleløpet fredag 28. oktober.

Resultater

Legendar, 3 800 m:

1) Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK, 27.49,

2) Vegard Jarvis Westergård, Oppsal Orientering, 29.03,

3) Bojan Blumenstein, Nydalens SK, 29.40,

4) Eirik Kamstrup Hovind, Nydalens SK, 30.00,

5) Anders Tiltnes Brokstad, Tyrving IL, 30.04,

6) Olai Stensland Lillevold, Oppsal Orientering, 30.41.

Kari, 3 800 m:

1) Runa Fremstad, Larvik OK, 36.45,

2) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 38.12,

3) Siri Ulvestad, Nydalens SK, 39.23,

4) Helena Karlsson, Nydalens SK, 39.47,

5) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 39.58,

6) Marie Scheele, Nydalens SK, 45.38.

Ola, 3 800 m:

1) Magne Jutulstad, Bækkelagets SK, 32.58,

2) Eskil Sande Gullord, Bækkelagets SK, 34.22,

3) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 34.44,

4) Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL, 36.24,

5) Dag Aalvik, Nydalens SK, 36.59,

6) Øystein Pettersen, Nydalens SK, 37.07.

Lokal Dame, 3 500 m:

1) Maria Jonsson, Nydalens SK, 40.22,

2) Emma Green, Heming Orientering, 40.58,

3) Kari-Ann Ånensen, Oppsal Orientering, 41.47,

4) Hege Feiring, Tyrving IL, 43.02,

5) Solveig Blandkjenn, Tyrving IL, 43.46,

6) Marie Rygh Holten, Nydalens SK, 44.18.

Lokal Herre, 3 500 m:

1) Kristoffer Nesland, Tyrving IL, 31.07,

2) Jan Tore Henriksen, Nydalens SK, 35.48,

3) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 35.56,

4) Even Angell-Petersen, Nydalens SK, 36.14,

5) Erik Paulsrud, IL Koll, 36.29,

6) Torstein Hole, Nydalens SK, 36.54.

Rekrutt, 1 800 m:

1) Alf Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 20.15,

2) Nils Nikolaisen, Oppsal Orientering, 21.09,

3) Håkon Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 21.56,

4) Stian Lillegård, Lillomarka OL, 22.06,

5) Sigrid Winge Prytz, Nydalens SK, 22.10,

​6) Lasse Dähnn, Lillomarka OL, 25.39.