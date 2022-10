Mørkesprinten bestod av to løp, først en prolog i dagslys etterfulgt av jaktstert i mørket med hodelykt i området rundt Kringsjå skole og studentby. Jaktstarten bestod av to runder a ca 1,5 km.

Sigurd Størmer-Antonsen fra Nydalen var raskets i prologen og økte ledelsen i jaktstarten og vant tilslutt med 1,49 min til nr 2 Per Noah Sommerhein, Nydalen. På 3. plass fulgte Sturlas Fredrik Fet Andersen.

I jenteklassen ble vunnet av Helene Scheele, Nydalen 2,44 min foran Martine Arntzen Haug, Østmarka, mens Hanne Wærp Hauge, Nydalen ble nr 3. Helene Scheele vant også den innledende prologen.

Kveldens premier var forskjellige varianter av Sørlands Chips.

Resultater

H12-16:

1) Sigurd Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 13.12,

2) Per Noah Sommerhein, Nydalens SK, 15.01,

3) Fredrik Fet Andersen, Sturla, IF, 15.40,

4) Alfred Teig, Nydalens SK, 17.22,

5) Ask Felland Sætnan, Fossum IF, 17.25,

6) Vetle Frydenlund Norling, Nydalens SK, 18.10.

D12-16:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 15.20,

2) Martine Arntzen Haug, Østmarka OK, 18.06,

3) Hanne Wærp Hauge, Nydalens SK, 20.02,

4) Mie Fosshaug Weinholdt, Østmarka OK, 20.03,

5) Alma Rygh Holten, Nydalens SK, 20.09,

6) Mathilde Rekkertbø Koren, Nydalens SK, 20.14.

Åpen:

1) Serhii Kiziiov, Oppsal Orientering, 14.54,

2) Karl Even Rygh, Heming Orientering, 16.25,

3) Anders Gustafsson, Sturla, IF, 16.39.