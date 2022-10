Når terrengkarusellen drar seg mot slutten midt i oktober måned, ofte under tvilsomme værforhold, er det alltid mange som angrer på at de ikke sikret seg sine 7 løp tidligere. Men denne gangen ble det nest siste løpet for sesongen, fra grønt jorde ved Gimlebanen, en udelt fornøyelse i god¬været.

