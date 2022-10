Rett etter start sees Julie Larsen (51), Malin Hoelsveen (7), Sindre Buraas (55) og Oddvin Offigstad. (Foto fra FVH sin facebookside)

Starten på Rognstadkollen Opp går fra på Hurdal Verk folkehøgskole med målgang på toppen av Rognstadkollen. Løpet er på ca 3,5 km og har ca 420 høydemeter stigning. Gjennomsnittlig stigning er på 8,4%.

Første del av løpet går på asfalt, først flatt og litt ned før det stiger sakte. Så tar man inn på traktorvei og videre på sti med varierende stigning frem til det gjenstår ca 500 meter. Da blir det merkbart brattere, og de siste 300 meterene er knallharde.

Det blir bratt, barttere, brattest på de siste 300 meterne! (Foto fra FVH sin facebookside)



Motbakkeløpet gikk i nydelig solskinn lørdag, en måned senere enn vanlig. Løypa var litt sleip etter at det hadde vært en del nedbør før start. To løpere klarte å komme seg under den magiske 20 minuttersgrensen. Sindre Buraas, Hoka x Untold_Movement vant på tiden 18:30, 13 sekunder raskere enn sist gang løpet ble arrangert i 2019. Oddvin Offigstad fra Øyer-Tretten IF løp inn til 2. plass på sterke 19:33.

På damesiden ble raskeste tid notert av Julie Larsen fra Sarpsborg IL 24:27 tett fulgt av Malin Hoelsveen som vant yngste klasse på 24:51.

Løpets eldstemann, Torgeir Jakobsen mot mål. (Foto fra FVH sin facebookside)



Resultater Rognstadkollen Opp 15.10.2022: Kvinner: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Julie Larsen Sarsborg IL Damer 23-39 24:27 00:00 2 Malin Hoelsveen Raufoss IL Friidrett Jenter 17-18 24:51 00:24 3 Carmen Aasvoll-Rognlien Østre Toten Skilag Jenter 11-12 25:32 01:05 4 Maren Grytbakk Hurdal IL Damer 23-39 26:24 01:57 5 Birgit Rognstad Hurdal IL Damer 40-49 27:43 03:16 6 Elisabeth Hoelsveen Noteam Damer 50-59 28:44 04:17 7 Mona Narmo OSLO Damer 23-39 29:12 04:45 8 Ina Strømstad EIKSMARKA Damer 50-59 29:32 05:05 9 Karin Bergfjord HVF Damer 19-20 31:53 07:26 10 Aina Razakandriana HVF Damer 19-20 34:10 09:43 11 Sofie Muren Damer 19-20 34:42 10:15 12 Nicoline Nørgaard B21 Damer 40-49 36:35 12:08 13 Selma Holmen Grimstad Damer 19-20 36:54 12:27 14 Kamilla Thoresen OSLO Damer 40-49 37:29 13:02 15 Maria Elise Movold Nilssen Jenter 13-14 37:41 13:14 16 Maria Gilje HVF Damer 19-20 38:02 13:35 17 Mina Fu-Hui Amundsen Damer 19-20 42:33 18:06 Menn: 1 Sindre Buraas Hoka x Untold_Movement Herrer 23-39 18:30 00:00 2 Oddvin Offigstad Øyer-Tretten IF Herrer 23-39 19:33 01:03 3 Rune Nordgård Hurdal I.L Herrer 40-49 22:00 03:30 4 Mathias Nakling Eidsvold Værk Skiklub Gutter 15-16 22:10 03:40 5 Lars Buraas Hurdal IL Herrer 23-39 22:41 04:11 6 Jonas Hoelsveen Raufoss IL Friidrett Herrer 19-20 23:43 05:13 7 Terje Nygård Il.Nansen Herrer 50-59 23:59 05:29 8 Kristian Qualben HVF Herrer 19-20 24:27 05:57 9 Mike De Wit HVF Herrer 19-20 24:49 06:19 10 Henrik Aasvoll-Rognlien SKREIA Gutter 13-14 24:53 06:23 11 Gregory Tervel HURDAL Herrer 40-49 26:14 07:44 12 Sigve Johan Lie HVF Herrer 19-20 26:56 08:26 13 Ailo Fjellsbø Hurdal IL Gutter 11-12 27:21 08:51 14 Nikolai Røsåsen Bjerke IL ski Gutter 13-14 29:03 10:33 15 Jon Markus Rydland HURDAL Herrer 19-20 29:26 10:56 16 August Stellander HVF Herrer 19-20 30:18 11:48 17 Martin Hella Jensen HVF Herrer 19-20 31:43 13:13 18 Tom Steinar Røsåsen Røsåsen Skogsmaskiner AS Herrer 50-59 31:49 13:19 19 Ove Hansen Nordea Herrer 60-69 32:32 14:02 20 Emil Rongstad Romedal Hurdal IL Gutter 11-12 33:40 15:10 21 Marius Narum Herrer 23-39 33:53 15:23 22 Stig Hodson HVF Herrer 19-20 37:58 19:28 23 Torgeir Jakobsen HURDAL Herrer 60-69 38:42 20:12 24 Jakob Mikal Movold Nilssen Hurdal IL Gutter 11-12 42:40 24:10

