Det avholdes ett løp pr. måned fra oktober til og med mars, alltid på tirsdager. Etter jul løpes distansene motsatt vei sammenlignet med arrangementene før jul. Slik blir det ny distanse hver gang. Frammøte og start er på Kirkekretsen skole i Byflaten i Ringsaker. Her er det påmelding og garderobemuligheter.

Mange ønsker å gjennomføre løypa i trimklassen, dvs. uten tidtaking. Det gir mulighet til en kveld med aktivitet og frisk luft sammen med andre, eller for å teste ut egen form for seg selv. Enkelte setter av Snøkut-kveldene som sin egen «frikveld.» Andre velger å starte i konkurranseklassen som en god anledning til å få ei skikkelig treningsøkt på ei årstid uten så mange andre muligheter. Felles for alle er at arrangementet er uhøytidelig og hyggelig.

Snøkuten gir mulighet til en kveld med aktivitet og frisk luft sammen med andre. Her er det Kondis-fotograf Stein Arne Negård (til høyre) som gjør unna en av rundene i dagslys i trimklassen sammen med Knut Rørsveen.

Snøkuten premierer alle som deltar på 4 av de 6 løpene. Premiene deles ut på avslutningskvelden etter løpet i mars. Det er også tilleggspremier til alle som fullfører for karusellen for 5. gang, deretter 10 – 20 – 30 – 40 etc. ganger. Trimerne starter fra kl. 16.30, konkurranseklassen kl. 18.00.

Bruk kvelden som et godt alternativ til ev. innetrening, sofaen og en skjerm eller for å dekke behovet for litt egentid. Veldre Friidrett håper å se mange deltakere også denne sesongen!

Terminliste sesongen 2022-23:

18.okt.22 Nordhagarunden 9,5 km 15.nov.22 Glestadrunden 7,4 km 13.des.22 Kaashagarunden 6,9 km 10.jan.23 Nordhagarunden 9,5 km 07.feb.23 Glestadrunden 7,4 km 07.mar.23 Kaashagarunden 6,9 km

Samleside for Snøkuten med reportasjer, bilder og resultater fra alle løp fra 2002 - 2022

Veldre Friidretts nettsider

Veldre Friidrett på Facebook