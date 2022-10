Fra starten av løpet med vinner Sylvia Nordskar (44) midt i bildet. (Foto: Skjermdump fra løpets facebookside) Fra starten av løpet med vinner Sylvia Nordskar (44) midt i bildet. (Foto: Skjermdump fra løpets facebookside)

Det var et øsende regnvær som møtte dugnadsgjengen i Lyn Ski som rigget til lørdagens utgave av Ivar Formos Minneløp, men regn ble til sol og løperne la ned en fantastisk innsats i den bløte og fra før krevende løypa med over 500 høydemeter. I år hadde arrangørene valgt å rendyrke 17 km som det tøffe og krevende stiløpet det er og hadde tatt vekk 9 kilometeren. Barneløpet og det 3 km lange ungdomsløpet var imidlertid opprettholdt.

Totalt samlet årets arrangement 470 deltakere i alle aldre ved klubbhuset til Lyn Ski ved NIH, ganske så likt som i fjorårets løp da 234 gjennomførte den lengste distansen under nærmest perfekte forhold. I år stilte 246 stilte på 17 km og 105 ungdommer i alderen 9 til 14 år konkurrerte i en 3 km lange lkøype. Til sammenlikning fullførte 552 i 2019, og i rekordåret 2018 var det 564 som kjempet seg gjennom de ulike distansene.

Joar Thele ledet gjennom hele løpet og vant på tiden 1:05:03, men hardhausen hadde Ånung Viken under minuttet bak seg fra start til mål. Etter at Vollan-løperen hadde tatt inn 15 sekunder på den siste halvdelen fra Skjennungen, ble vinnermarginen til Team Ragde Charge-langløperen på 36 sekunder. Jo Forseth Indgaard på plassen deretter ble distansert med vel tre minutter under de krevende forholdene etter den siste tidens regnvær.



Ånung Viken virket fornøyd med 2. plassen. (Foto fra løpets facebookside) Ånung Viken virket fornøyd med 2. plassen. (Foto fra løpets facebookside)

Team Ragde Charges råsterke spurter Andreas Nygaard (101) blir ikke så ofte slått på snøføre, men her måtte han se Christian Braathen, EQT Partners knipe 4. plassen. (Foto fra løpets facebookside)



Seierspallen i herreklassen. (Foto fra løpets facebookside) Seierspallen i herreklassen. (Foto fra løpets facebookside)

Sylvia Nordskar, SK Vidar hadde kontroll på konkurrentene, og med 1:17:03 var Vidar-løperen 1:43 foran Karoline Wisløff Rud fra Oslo og ytterligere et minutt foran Hemings Tuva Toftdahl Staver som ble en klar treer etter å ha fulgt Wisløff Rud halvveis.



En fornøyd Sylvia Nordskar sammen med en sliten Jo Ringheim etter endt dyst. (Foto fra løpets facebookside) En fornøyd Sylvia Nordskar sammen med en sliten Jo Ringheim etter endt dyst. (Foto fra løpets facebookside)



Glade kvinner på pallen. (Foto fra løpets facebookside) Glade kvinner på pallen. (Foto fra løpets facebookside)



Lyn Skis Nora Sødal Raastad avsluttet løpet på en klar 4. plass. (Foto fra løpets facebookside) (Foto fra løpets facebookside)





Det var mange møkkete legger å se etter løpet. (Foto fra løpets facebookside) Det var mange møkkete legger å se etter løpet. (Foto fra løpets facebookside)

Topp 10 kvinner 1 Sylvia Nordskar SK Vidar / Untold Movement x Hoka 01:17:19 +0:00 2 Karoline Wisløff Rud OSLO 01:19:02 +1:43 3 Tuva Toftdahl STAVER Heming IL 01:20:06 +2:47 4 Nora Sødal Raastad Lyn Ski 01:22:18 +4:59 5 Svenja Hølzle OSLO 01:24:30 +7:11 6 Anniken Amos Ruud OSLO 01:25:21 +8:02 7 Helga Løset Skodjereite Stordal IL / Sweco BIL Oslo 01:27:13 +9:54 8 Inger Aaberg Sky Blazers 01:27:56 +10:37 9 Emma Kristine Skjerstad Nittedal IL 01:28:15 +10:56 10 Kari Ståledotter Landstad OSLO 01:30:17 +12:58 Topp 10 menn 1 Joar Thele Team Ragde Charge 01:05:03 +0:00 2 Ånung Viken Vollan I.K. / Dynafit/Team Driv Trening 01:05:39 +0:36 3 Jo Forseth Indgaard Multiconsult BIL 01:08:13 +3:10 4 Øyvind Heiberg Sundby IK Tjalve 01:09:57 +4:54 5 Christian Braathen EQT Partners 01:11:42 +6:39 6 Andreas Nygaard Team Ragde Charge 01:11:42 +6:39 7 Steffen Brufladt Romerike Ultraløperklubb 01:11:49 +6:46 8 Asbjørn Slagtern Fjellvåg Oslostudentenes IK - Friidrett 01:12:08 +7:05 9 Anders Tiltnes Slevik IL - Friidrett 01:13:28 +8:25 10 Jo Ringheim Fredensborg 01:15:00 +9:57

