(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Evine Westli Andersen ut fra start.

Fiskå Mølle Løten AS skriver følgende om lørdagens arrangement:

«Det er en glede å kunne ønske både deltakere og publikum hjertelig velkommen til den 9. utgaven av Løten Mølles Høstløp. Årets løp er lagt til den sagnomsuste Folkeparken på Ådalsbruk, mer kjent som Fløta. Folkeparken på Ådalsbruk var på 1950- og 60-tallet den "hotteste" festplassen i distriktet. Her har utenlandske grupper som Pussycats, Beatnicks, Vanguards, The Cool Cats og Spencer Davis Group med Steve Winwood spilt for flere tusen tilskuere i storhetstiden. Løpet er sponset av Fiskå Mølle Løten AS, og er kostnadsfritt for deltakerne.»

På lørdagens løp var vel den mest kjente vokalisten i Return, Knut Erik Østgård, som fullførte 2,5 km i en forholdsvis krevende løype. Hyggelig å treffe en tidligere o-løper som tester gamle o-kunnskaper igjen.

Etter løpet ble det servert pølser, kaker, saft og kaffe til løpere og tilskuere. Stor takk til Fiskå Mølles Løten AS (Løten Mølle) for trivelig arrangement og løpere gleder seg allerede til neste års løp.

Klassevinnere på dagens løp:

Lang damer 4,4 km 18 poster: Evine Westli Andersen, Løten OL

Lang herrer 4,4 km 18 poster: Arne Røste, Ringsaker OK

Millom damer 3,5 km 13 poster: Kjersti Rønning, Hamar OK

Millom herrer 3,5 km 13 poster: Andreas Huber, Hamar OK

Stutt damer 2,5 km 10 poster: Lis Dæhli, Løten OL

Stutt herrer 2,5 km 10 poster: Ole Hans Øie, Løten OL

Gør stutt damer 1,4 km 7 poster: Elisabet Høgset Rise, Ringsaker OK

Gør stutt herrer 1,4 km 7 poster: Thorbjørn Ødegård, NOTEAM

Alle klassevinnere (fra venstre): Ole Hans Øie, Thorbjørn Ødegård, Andreas Huber, Kjerti Rønning, Evine Westli Andersen, Lis Dæhli og arrangør Arvid Bratlie.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox