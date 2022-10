Dagens deltagere kørte op til to timer for at løbe i Fevik, og de blev heldigvis belønnet med relativt stille vejr og +140C. 3.000 og 5.000 m startede sammen og det gav ekstra hjælp til begge distancers deltagere. Hurtigst på 3.000 m var Vetle Flaget, Kristiansand løpeklubb med 9:02,6 efterfulgt at en talentfuld løber i G15, nemlig Sondre Momrak, Fyrisdal IL, som kom under 10 minutter med tiden 9:58,2, 5.000 m blev vundet af Thomas Ekren i tiden 17:55,2 mens 10.000 metervinderen var Stian Flo, Sørild FIK, som løb et af sine bedste 10.000 m med tiden 34:46,3. Resultatlisten ses her og allernederst efter billederne, som alle er taget af undertegnede.



Foto: Allerede efter en omgang på 3.000 lagde løbets nummer 1, Vetle Flaget og nummer 2 Sondre Momrak, som løber i G15 sig i spidsen og blev der. Bemærk i øvrigt hvordan underlaget på Fevik stadions løbebane bugter sig.



Foto: Parløb mellem 5.000 og 3.000 m. Forrest Knut Erik Lyngroth, som løb 5.000 m på 19:06,7 og Sturla Sandøy (93), som fik 12:36,3 på 3.000 m.



Foto: Trofast løbestævneløber er Guy LeGall fra IK Våg, som på denne måde får registreret officielle tider på 3.000, 5.000 og 5.000 m næsten hvert år. Her ses han på 3.000 m, som han fuldførte på 14:43,5 i M60-64.



Foto: Stian Flo, Sørild FIK, som vel egentlig er født som mellemdistanceløber, vandt 10.000 m suverænt med tiden 34:46,3 godt to minutter foran nummer 2.



Foto: Paul Ystad fører an tæt fulgt af Håkon Kile, som fik sin debut som baneløber denne søndag i oktober i Fevik. Håkon overhalede Paul, og fik 41:49,2 mens Paul fik 42:08,2.



Foto: Albert Anderssen løb 10.000 m på 49:23,0 i M55 kun 8 dage efter helmaraton i Skagen. Imponerende.



Foto: John Instanes løb 10,000 m i Fevik på 43:50.1 i en flot afslappet stil.



Vi slutter af med et billede af en løber, som er utrolig flink til at stille op i alle vores årlige fem løb i Fevik, som inkluderer tre løbestævner, Fevik halvmaraton og terrænløbet Tysåsen rundt. Der er tale om Georg Smedsaas, som denne dag valgte 10.000m, som han løb på 37:08,2 i M40. Tak for at du og alle andre stiller op som løbere. Og tak til heppere og omgangstællere.

10.000 m

<navn på utøver> <klasse> <fødselsår> <klubb> <resultat> Stian Flo M35 1985 Sørild FIK 34,46,3 Georg Smedsaas M40 1979 37,08,2 Håkon Kile M35 1985 Sørild FIK 41,49,2 Paul Ystad M35 1985 42,08,2 John Instanes M45 1976 43,50,1 Albert Anderssen M55 1966 49,23,0 David Oma MS 1988 Kristiansand løpeklubb DNF

5.000 m

<navn på utøver> <klasse> <fødselsår> <klubb> <resultat> Thomas Ekren MS 1995 17,55,2 Teklu Gebregziabher M45 1973 18,53,3 Knut Erik Lyngroth M40 1978 19,06,7 Håvard Orlien M55 1967 21,55,6 Henrik Kofoed Nielsen M60 1958 IL Express Fevik 22,22,4 Lars Try M65 1956 Tvedestrand T&IF 35,27,5

3.000 m