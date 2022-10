Skrevet av: Pål-Erik Langøigjelten

Kondistreninga gir ikke bare muligheter for ukentlige treningsøkter, men det bygger også en rekke nye bekjentskaper mellom deltagere med felles interesser. Med utspring i Kondistreninga Hamar, ble det avdekket at enkelte gikk rundt med en godt skjult ambisjon om å debutere på maratondistansen. Ambisjonen var for enkelte så godt skjult at de nok ikke helt visste at den var der, før litt lokking brakte det frem i lyset. Sammen med noen litt mer drevne «maratonnere» tok dette etter hvert form av en felles ambisjon for høsten 2022: Amsterdam Marathon den 16. oktober.

En gjeng som for et års tid siden mer eller mindre ikke kjente hverandre, satte felles retning for felles mål. Når opptellingen ble avsluttet var det 11 deltagere fra Hamarkanten (eller i nær tilknytning) som hadde avlagt ed på den o’store maratonpåmeldingen: jeg stiller på startstreken.

En felles tur trenger ikke å bety en krevende jobb for en arrangementskomite: her ble kun anbefalt hotell og transport annonsert, noen velvalgte tips fra deltagere som hadde testet ut Amsterdam Marathon tidligere, samt noen enkle bordbestillinger er alt som skal til: resten fikser den enkelte selv. Prinsippet var stor frihet til eget opplegg, men også stor anledning til sosialisering og interessedyrking i felleskap med andre med samme diagnose.

Med små drypp av felles treningsturer (for den som ville selvsagt), kondistreninger, SoMe inspirasjon og kveldstreff, bygget spenningen seg opp utover høstparten. Fredag den 14. oktober samlet en brokete gjeng fra Hamarkanten seg sammen på et lite, men trivelig hotell i beste strøket i Amsterdam: 7 debutanter, 1 frafallen eliteløper og 2-3 maratonveteraner. The point of no return!

Med innslag av venners venner syndrom var det faktisk noen som håndhilste for aller første gang denne dagen. Etter felles reise gjennom forventning, smerte, tårer, mållinjeglede, ekstase og interessant bankett, skiltes de mandag som evige forbrødret i felles skjebne.

(Bilde: Rudy van Oevelen viser sine nyinnkjøpte karbonsko)

Amsterdam Marathon er flat, rask, lett tilgengelig for oss nordmenn og ikke minst velsignet med strålende publikum. Vi skal ikke en gang prøve oss på en skildring av hvilken opplevelse dette var: Den inneholder 11 ulike historier, dog med noen felles ingredienser. Det er ulike historier om mestring, ulike forutsetninger, mentale prøvelser, fysisk smerte, panikkjøp (Karbonsko selvsagt), helter, perser, nederlag. Men disse 11 prøvede sjeler hadde noe til felles: å leve ut samme ambisjon i følge med løpevenner som vil deg vel og som heier på deg.

Hvordan det gikk? Det finnes resultatlister for slikt. Se lenger nede her.

Det aller viktigste som vi sitter igjen med er allikevel dette: vennskap, omsorg, latter, inkludering og felleskap. Når man står i fare for å gå seg bort i tider, plasseringer, seire og nederlag er det viktig å huske dette: Vi er privilegerte som kan stille på denne legendariske startstreken og som kan ha det drivende artig sammen mens vi gjør det. Kondis gir ikke bare kondis for kropp. Kondis gir kondis også for sjel.

Takk for turen, alle mine nye venner! Det blir ikke den siste.

(PS: Sportslig hadde vi også lite å skamme oss for: Hele troppen kom til målstreken på sub 4 timer.)

Deltagere: Finn Ansgar Haneberg, Åste Narmo, Esther Innselset, John Henry Strupstad, Bente Langøigjelten, Ingrid Robøle, Kristine Njærheim, Pål-Erik Langøigjelten, Håkon Amb, Marte Ihrstad, Rudy van Oevelen.

Resultatliste Kondisjonerende Hamarsinger i Amsterdam Marathon:

Maraton:

POS NAME BIB M/F CITY CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1220 Finn Ansgar Haneberg 1011 M Ridabu M40 3:08:02 3:06:50 1856 Aaste Narmo 3283 F Hamar V45 3:19:24 3:14:32 1779 Esther Innselset 1000 F Hamar V45 3:18:06 3:16:53 179 John Henry Strupstad 443 M Oslo M40 2:40:44 2:40:33 878 Pål-Erik Langøigjelten 969 M HAMAR M55 3:00:35 2:59:22 6512 Bente Langøigjelten 7751 F Hamar V55 4:16:07 3:57:48 5437 Ingrid Robøle 7784 F HAMAR V50 4:05:50 3:47:30 2628 Håkon Amb 4568 M Brumunddal M50 3:31:00 3:26:07 4050 Marte Ihrstad 9234 F Hamar V45 3:49:03 3:36:28 5707 Rudy van Oevelen 7669 M Stange M40 4:08:25 3:48:54

Halvmaraton:

POS NAME BIB M/F CITY CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 4662 Kristine Njærheim 27624 F Oslo V50 1:53:51 1:51:41

Bente Langøigjelten, Ingrid Robøle og Kristine Njærheim er på plass i Amsterdam.



Jon Henry Strupstad, Rudy van Oevelen og Esther Innselset er her på stadion.



Når målet er nådd er det lov å feire!



Rudy van Oevelen, Esther Innselset og Marte Ihrstad