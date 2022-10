Milløpet i sentrum av Bergen var sist helg tilbake etter tre års pause på grunn av koronapandemien. Denne gangen inneholdt løpsfesten også et barneløp med 132 entusiastiske barn som løp en 600 meters runde rundt Torgalmenningen, der det var start og mål. Totalt deltok det 920 i Fjordkraft Bergen City Milen.

At det var et nydelig høstvær i Bergen på løpsdagen var nok med på å gjøre dagen til en løpsfest for både deltakere og tilskuere. Og de som fulgte målgangen fikk se et intenst spurtoppgjør om seieren i herreklassen, her kom nemlig både Marius Garmann Sørli, Morten Gjendem og Sindre Solbakken Omvik inn på nesten samme sekund. Det ble Marius som viste seg som den beste spurteren og tok seieren like foran Morten og Sindre. Vinnertiden ble sterke 31:12, uten at det ble ny løyperekord av det. Forrige gang løpet ble arrangert, i 2019, gikk seieren til Kristian Blummenfelt som løp på 30:13 i regnvær og vind.

Fort gikk det også i kvinneklassen der Kristine Lande Dommersnes kjempet med Rebecca Hilland. Her avgjorde Haugesund-løperen Kristine det på slutten av løpet, og klokket inn til 34:11, som er ny løyperekord i kvinneklassen. Lina Rivedal tok her den siste pallplassen.

Kristine Lande Dommersnes fortalte til BA at hun meldte seg på løpet på kort varsel:

– Jeg fant først ut i går at jeg skulle løpe, så dette ble en veldig spontan tur til Bergen, smiler hun.



Premiepallen menn: Morten Gjendem, Marius Garmann Sørli og Sindre Solbakken Omvik. (Foto: arrangør).

15 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 962 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M23-34 0:31:12 2 876 Morten Gjendem Haugesund IL / HIL M23-34 0:31:13 3 907 Sindre Solbakken Omvik Rosendal TL / Rosendal Turnlag M23-34 0:31:13 4 866 Børge Larsson Varegg Fleridrett M23-34 0:31:49 5 819 Sondre Øvre-Helland Viking / Btsi Studentidrett M23-34 0:31:52 6 281 Andreas Torsvik Bjarg IL M23-34 0:32:47 7 757 Andre Haugsbø Gaular IL M40-44 0:32:58 8 650 Jan Tore Tellefsen BFG Bergen Løpeklubb M40-44 0:33:03 9 862 Fredrik Knapskog Bouvet ASA M23-34 0:33:24 10 219 Sander A Deilkås Il Sand M23-34 0:33:32 11 24 Anders Veum EY BIL M23-34 0:34:11 12 347 Magnus Jønsson Lovstafetten Bergen M23-34 0:34:43 13 932 Brynjel Furnes Berland Ask Friidrett M20-22 0:34:56 14 218 Espen Roll Karlsen Nordea Bank AB M23-34 0:35:01 15 309 Brage Haugen Samnanger IL M23-34 0:35:13



Premiepallen kvinner: Rebecca Hilland, Kristine Lande Dommersnes og Lina Rivedal. (foto: arrangør)