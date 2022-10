Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Tobias Dahl Fenre blir gjerne kalt verdens sprekeste skismører. Som smøresjef for det norske skiskytterlandslaget går både han og resten av teamet veldig mye på ski for å teste ski og smurning. Skigåing utgjør dermed en stor del av vintertreninga for Dahl Fenre som i 2020 ble kåret til årets norske ultraløper. I fjor tok han NM-gull i terrengultra, og nylig vant han det 109 km lange terrengultraløpet Nice Côte d'Azur by UTMB.

For å oppnå slike prestasjoner trener han både målbevisst og mye, men Tobias har også andre grunner til å trene:

– Jeg har et stort konkurranseinstinkt og er veldig glad i å konkurrere. Men det viktigste for meg er den daglige aktiviteten og turene. Opplevelsene i naturen, både i og utenfor konkurranse, gir meg utrolig mye. Konkurransen er viktig som en arena der jeg kan sette sammen brikkene i puslespillet og måle avkastningen på den jobben som er gjort.

En annen som liker å bevege seg i naturen, er bare 15 år gamle Ingeborg Synstnes Hole. I sommer tok hun både gull og sølv i U18-klassen i VM i Skyrace, og nylig ble det seier i UM terrengløp. Vi møter allsidige Ingeborg, som også går på ski og sparker fotball, på Ung-Kondis-sidene i bladet.

En som trener ungdommer – med stort hell – er Atle Karlsen Mortvedt. I U18-EM i sommer tok to av hans utøvere, Malin Hoelsveen og Andreas Fjeld Halvorsen, til sammen tre medaljer, og i Kondis nr. 7 får vi presentert treningsfilosofien til Atle, som sjøl løp 800 m på 1.48,61 og 1500 m på 3.40,38 for 34 år siden. Slik oppsummerer Ull/Kisa-treneren tankene sine om hvordan treningen for ungdommer bør legges opp:

– Treningsfilosofien min er at det for unge utøvere gradvis skal bygges mengde og fart på en kontrollert måte. Da vil de tåle høyere belastning som seniorutøvere.

For skiløperne står sesongen snart for døra, og vi har blitt med ei stor treningsgruppe i Spillum utenfor Namsos på elghufstrening. Utøvere i alle aldre og fra flere forskjellige idretter møtes til slit og moro i lag:

– Elghufs sammen med Spillum ski bygger kondisjon og styrke, og så er det sosialt når vi blir ei større gruppe som kan trene sammen. Treningene her er godt organisert og passer alle nivåer, sier Ole Leirvik, som er trener i Namdal LK – og som selv deltar på elghufsintervallene.

De lærde strides om hvor ofte det er lurt og spise. Ernæringsfysiolog Ane Korsvold vurderer fordelene og ulempene ved å legge inn mellommåltider, og hun presenterer også oppskriften på et sunt mellommåltid som du kan lage sjøl.

Anne Woldmo som i fjor høst fikk hjerneslag, kommer med del 2 av sin serie "Veien tilbake" der hun forteller om både opp- og nedturer når hun skal prøve å komme tilbake i form etter den tøffe sykdommen. Seriene til veteranløper Cato Thunes og ultraløper Sven Kilander ruller også videre.

I oktober-nummeret finner du også en stor test av et utvalg nye terrengløpesko samt en omtale av Marit Bjørgen og Guro Strøm Sollis nye bok, "Marits metode – trening for mestere og mosjonister".

Dette er bare noe av innholdet i Kondis nummer 7. Her er både fagartikler, småstoff, kommentarer, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no.

Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 7 i digital utgave her. Den nye digitale versjonen er responsiv slik at sidene lett kan leses også fra mobil og nettbrett.

Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave. Her finner du alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til og med nummer 7 - 2021. Medlemmene kan forvente å få papirutgaven av nr. 7–2022 i posten i løpet av uke 43.

Er du ikke allerede Kondis-medlem, så er september-nummeret av Kondis bare én av mange gode grunner til å bli det:



Meld deg inn i Kondis og få ni årlige nummer av bladet pluss mange andre medlemsfordeler!



TIDLIGERE UTGAVER AV KONDIS

Kondisutgivelser fra og med 1999 til og med 2015 kan du se og lese smakebiter av herfra.





Som vanlig byr Kondis på et variert innhold med intervju, stoff om trening, utstyr og kosthold samt mye annet. (Foto: Bjørn Johannessen)