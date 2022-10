Som alltid kommer O-Boka til Blodslitet, men noe skiller årets bok fra de 19 forgående. På premieredagen er det også mulig å få den signert av Andrine Benjaminsen.

Aldri har O-Boka vært så omfangsrik som denne gang. Den 20. utgaven har 256 sider. Som vanlig lanseres den på Blodslitet. Der vil Andrine Benjaminsen, Norges beste dameløper, signere bøker fra klokka 10.00–10.30 og fra klokka 13.30–14.00. I mellomtiden skal hun løpe i D21E, og det kan fort gå så raskt at Lillomarka-damen er tilbake før 13.30.

– Vi er glade for å kunne by på en gedigen jubileumsbok på 256 sider. Det blir en festdag for alle som liker O-Boka. Den er et samlerobjekt for alle som er opptatt av o-idretten. Den er en naturlig del av enhver orienterers boksamling, sier Vidar Benjaminsen.

VM, Hovedløpet og Veteranmesterskapet er selvfølgelige poster. Så er det flere distriktssider fra Norge rundt enn noensinne. I jubileumsutgaven er det også en egen statistikkdel med tusenvis av navn på norske medaljevinnere opp gjennom historien.

Prisen er 470 kroner. Samtlige 20 utgitte bøker fås for 2000 kroner. Det er også meget gunstige pakker på fem og ti eksemplarer.

– Hva er bedre enn å gi et eksemplar til hele o-slekta, undrer utgiverne og legger til: G – For alle klubber den en super måte å takke tillitsvalgte på.

På Blodslitet er det salg.

O-Boka