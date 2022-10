Onsdagens løp var lagt til et for natt-o cupen nytt terreng; Grønnliåsen ved Prinsdal i Oslo syd. Løypene krysset frem og tilbake over åsryggen og hadde flere utfordende poster i skråli, hvor endel løpere fikk noen større bommer.

Dagens raskeste i Legendar-klassen var Nydalens Bojan Blumenstein, som brukte 26,01 min på sin 3,9 km lange løype. Han var 20 sek foran klubbkammerat Jonas Madslien Bakken.

Raskeste dame var Helena Karlsson, Nydalen, med tiden 29,43 min på 3,8 km, da vant hun med hele 2,23 min foran fjorårets sammenlagt vinner Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU. Dette var kveldens største seiersmargin.

Ola-klassen ble vunnet av Øystein Pettersen, Nydalen med tiden 29,37 min på 3,8 km, her fulgte junioren Tobias Tronbøl Lium, IL Koll på 2. plass kun 4 sek bak. Ola- og Kari-klasseen løp samme løype.

Lokal-klassene for hhv damer og herrer, ble vunnet av Solveig Blandkjenn, Tyrving og Jan Tore Henriksen, Nydalen. De brukte hhv 32,20 min og 25,41 min på den 3,2 km lange løypen.

Harry Lagerts Nattcup avsluttet neste fredag med jaktstart fra riksanlegget for langrenn i Holmenkollen. Da løpes det lengre løyper i alle klasser: Legendar 15 km, Kari og Ola 10 km og Lokal løper 6 km.

Resultater



Legendar, 3 900 m:

1) Bojan Blumenstein, Nydalens SK, 26.01,

2) Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK, 26.21,

3) Espen Jakobsen, Tyrving IL, 26.32,

4) Eirik Kamstrup Hovind, Nydalens SK, 26.43,

5) Simen Aamodt, Nydalens SK, 27.43,

6) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 28.32.

Kari, 3 800 m:

1) Helena Karlsson, Nydalens SK, 29.43,

2) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 32.06,

3) Siri Ulvestad, Nydalens SK, 32.40,

4) Alice Hugosson, Nydalens SK, 36.04,

5) Helene Scheele, Nydalens SK, 37.08,

6) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 38.20.

Ola, 3 800 m:

1) Øystein Pettersen, Nydalens SK, 29.37,

2) Tobias Tronbøl Lium, IL Koll, 29.41,

3) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 30.38,

4) Magne Jutulstad, Bækkelagets SK, 31.55,

5) Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL, 32.40,

6) Svein Nygård, Lillomarka OL, 34.43.

Lokal Dame, 3 200 m:

1) Solveig Blandkjenn, Tyrving IL, 32.20,

2) Alma Rygh Holten, Nydalens SK, 34.41,

3) Hanne Wærp Hauge, Nydalens SK, 34.57,

4) Marie Rygh Holten, Nydalens SK, 35.48,

5) Silje Taraldlien, Fet OL, 36.11,

6) Emma Green, Heming Orientering, 37.52.

Lokal Herre, 3 200 m:

1) Jan Tore Henriksen, Nydalens SK, 25.41,

2) Jo Inge Fjellstad, Ås-NMBU Orientering, 26.56,

3) Erik Paulsrud, IL Koll, 26.59,

4) Even Angell-Petersen, Nydalens SK, 28.14,

5) Morten Saue, Nordre Follo Orientering, 28.15,

6) Karl Even Rygh, Heming Orientering, 28.43.

Rekrutt, 2 200 m:

1) Alf Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 23.24,

2) Stepan Skvirsky, Oppsal Orientering, 26.03,

3) Abel Maubach, Bækkelagets SK, 29.10,

4) Håkon Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 29.11,

5) Stian Lillegård, Lillomarka OL, 33.56,

6) Tobias Eriksen Andersgaard, Lillomarka OL, 35.01.