Nesten 500 millioner mennesker vil utvikle hjertesykdom, fedme, diabetes eller andre ikke-smittsomme sykdommer (NCDs) som kan tilskrives fysisk inaktivitet, mellom 2020 og 2030, og vil koste 27 milliarder USD årlig, hvis regjeringer ikke tar hastetiltak for å oppmuntre til mer fysisk aktivitet blant deres befolkning.

«Global status report on physical activity 2022»

I rapporten «Global status report on physical activity 2022» beskriver WHO hvordan det går med å tilrettelegge for fysisk aktivitet, slik de tidligere har anbefalt i en handlingsplan for dette. Rapporten sier også noe om hva det vil koste helsesystemene ved å ikke sette i gang tiltak for å forbedre det fysiske aktivitetsnivået for innbyggerne.

Rapporten måler i hvilken grad regjeringer setter i verk anbefalinger for å øke fysisk aktivitet på tvers av alle aldre og evner.

I rapporten påpekes det at data fra 194 land viser at fremgangen totalt sett går sakte og at landene trenger å fremskynde utviklingen og tiltakene som øker nivået av fysisk aktivitet og dermed forebygge sykdom og redusere belastningen på allerede overbelastede helsevesen. Som et av flere punkter nevner de at det på politikkområder som kan oppmuntre til aktiv og bærekraftig transport, har bare litt over 40 % av landene veidesignstandarder som gjør gange og sykling tryggere.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus er WHOs generaldirektør og han uttaler i forbindelse med denne rapporten:

– Vi trenger at flere land styrker politikken som støtter folk til å være mer aktive gjennom gange, sykling, sport og annen fysisk aktivitet. Fordelene er enorme, ikke bare for den fysiske og mentale helsen til enkeltpersoner, men også for samfunn, miljøer og økonomier.

– Vi håper land og partnere vil bruke denne rapporten til å bygge mer aktive, sunnere og mer rettferdige samfunn for alle, sier WHOs generaldirektør dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Rapporten hevder at den økonomiske byrden ved fysisk inaktivitet er betydelig, og kostnadene ved å behandle nye tilfeller av forebyggbare ikke-smittsomme sykdommer vil nå nesten 300 milliarder amerikanske dollar innen 2030, rundt 27 milliarder dollar årlig.

Rapporten kan lastes ned herfra:

Global status report on physical activity 2022