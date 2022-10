Den 15. utgaven av Kystløpet hadde 116 fullførende løpere. Det er som ellers i landet en nedgang etter to år med Covid. De løperene som stilte i jubilumsløpet fikk tilnærmet perfekte forhold. 12-13 grader i lufta og lite vind preget løpet. Et lite regnskylld på slutten av løpet skapte nok mer utfordringer for tidtakerne en for løperne.

Miklos Ori fra Ungarn og GTI seiret i herreklassen foran Ola Tjensvoll fra Undheim IL og Morten Tengesdal fra EIK friidrett. I kvinneklassen vant Anne J Hodne fra Spirit, mens Monika Vassbø fra Bjerkreim IL og Silje S Skarpeid fra GTI kom på plassene bak.



Årets løp var også det siste løpet der initiativtakerne til løpet, Kjetil Torgersen og Thomas Hetland, hadde ansvaret. Nå gir de, etter 15 års innsats, stafettpinnen videre til EIK friidrett.

Tradisjonen tro blir overskuddet gitt til et lokalt veldedig formål. Årets tilskudd går til Superlekene, som er en idrettsfestival for psykisk utviklingshemmede personer.



RESULTATER





Anne Jorunn Hodne fra Spirit friidrett løper inn til soleklar seier i kvinneklassen. Foto: Thomas Hetland.





Monika Vassbø gjør sansynligvis årets beste løp. Hun var kun noen få sekunder bak persen fra 2019. Foto: Thomas Hetland.





Erik Østbø Frafjord(23), Tor-Eivind Fagereng(69) og Kristian Høien(64). Foto: Thomas Hetland.





Harald Lædre fra EIK friidrett gjør et bra løp. Foto: Thomas Hetland.





Kristi Leidland Larsen(3) og Merete Karlsen(38) løper sammen store deler av løpet. Til slutt blir Merete som har løpt løpet flere ganger beste kvinne av disse to. Foto: Thomas Hetland.





Morten Saurdal(62), Elisabeth Eie Fagereng(5) og Hanne Fotland(207). Foto: Thomas Hetland.





Marthon Hetland løper muligens sesongens sterkeste løp. Han kommer inn på fine 41.12. Foto: Thomas Hetland.





Berit K Bjørge og Elder Bjørge demonstrerer kjærlighet og idrettsglede før målgang. GTI som de representere er forvørig en av klubbene som har hatt flest deltager i Kystløpets historie. Foto: Thomas Hetland.